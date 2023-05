Alta tensione Fiorentina-Inter: che ‘scontro’ con Marotta

La diatriba tra le due dirigenze non è ancora terminata. Dietro continuano ad esserci ancora alcuni episodi ‘bollenti’. Fiorentina-Inter è già iniziata da un pezzo

La finale di Coppa Italia di questa sera, Fiorentina–Inter, ha già visto per più e più volte, in passato, protagonisti buona parte delle due rispettive dirigenze.

Bisogna, infatti, ritornare indietro di qualche anno per poter vedere più di qualche semplice diverbio tra Beppe Marotta e il presidente della ‘Viola’, Rocco Commisso.

I primi accaduti risalgono, proprio, alle passate stagioni dove, ad essere sinceri, ricorreva già l’epoca del Covid-19 (per essere più precisi era la stagione 2020-21)

Come da suo solito, diciamo così per via del fatto che la Fiorentina ha attaccato in passato anche la Juventus per questioni in ambito dirigenziale, il noto imprenditore americano ed il suo ‘braccio destro’ – nientemeno che Joe Barone, attuale direttore generale dei toscani – si scagliarono, a tutti gli effetti, contro l’Inter.

Questo, se non altro, per il modo in cui i nerazzurri affrontarono la questione stipendi: con questi ultimi che, dopo aver avuto il lasciapassare dalla FIGC, furono liberi di provvedere ai pagamenti di tale imposte con alcuni mesi di ritardo scatenando, così, anche una certa ira da parte della dirigenza ‘gigliata’.

Anche vero, però, che questo è solamente il primo dei tanti confronti andati, poi, in scena tra l’ad nerazzurro Beppe Marotta e qualche altro componente dirigenziale della Fiorentina negli anni a seguire. Vi è, infatti, un altro accaduto da tutt’altro che poco conto.

Fiorentina-Inter è più di una finale di Coppa Italia: di mezzo ci va anche la gloria, svelati gli altri precedenti

Nel dicembre del 2021, Beppe Marotta si è trovato nuovamente a tu per tu con buona parte della dirigenza ‘gigliata’.

In questo caso, ad essere stato accusato il fautore di tutto, è stato dapprima Joe Barone e solo poco dopo un po’ di tempo vi è, da punto e accapo, finito nuovamente in mezzo anche Rocco Commisso: con quest’ultimo che ha preso le difese del proprio club.

E’ stato, infatti, durante l’assemblea la riunione di Lega del 2021 che, a seguito di una divergenza di vedute riguardanti, per l’appunto, l’indice di liquidità, l’ad nerazzurro – dettosi, a sua volta, pienamente infastidito dai toni con cui il direttore generale della ‘Viola’ si è espresso – ha poi fatto capire che quella faccenda sarebbe potuta andare ben oltre.

L’ex dirigente bianconero ha poi, addirittura, minacciato di poter arrivare a presentare anche un esposto alla FIGC. Questo si è trattato, però, ‘soltanto’ del secondo e acceso battibecco.

Proprio in occasione di quel Fiorentina-Inter, giocatosi nel match d’andata dello scorso 22 ottobre e terminato poi 3-4 in favore dei nerazzurri, le due parti si sono ritrovate nuovamente vis a vis.

Al termine di quella partita, infatti, Commisso &co – causa alcune decisioni arbitrali che, a loro modo di vedere, furono del tutto inconcepibili – si scagliarono, a muso duro, contro l’Inter alimentando nuove ed importanti polemiche dall’alta rilevanza.

A seguito di quell’episodio, furono poi i nerazzurri a decidere, dunque, di accusare l’intera società della Fiorentina di essersi spinta fin troppo oltre con questi ultimi che, poi, negarono pienamente il tutto.

Ora, a distanza di un po’ di tempo, è stato lo stesso club toscano ad essere finito in nuove diatribe economiche riguardanti la costruzione del nuovo stadio con l’Unione Europea che, per questa volta, ha sostanzialmente ‘bocciato’ il progetto presentato da parte di Commisso e l’intera proprietà della ‘Viola’.

Ecco svelati tutti i motivi per cui né l’uno né tantomeno l’altro sodalizio vogliono uscire sconfitti dal campo per questa sera con un Fiorentina-Inter che sarà, a tutti gli effetti, più di una semplice finale di Coppa Italia.

Nel frattempo, ad essersi espresso a riguardo, dando il proprio giudizio sulla gara di stasera, è stato proprio un calciatore che in passato ha militato tra le file sia di una squadra che dell’altra.

Michele Serena a Tv Play: “Fiorentina-Inter partita da tripla. Inzaghi? Ha fatto un gran lavoro”

Michele Serena, ex difensore che in passato ha vestito la maglia della Fiorentina dal 1995 al 1998, e poi quella dell’Inter dal 2000 al 2003, ha parlato a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play affrontando la questione Inzaghi e soffermandosi, inoltre, sulla finale odierna.

“Quella di stasera la reputo una partita da tripla. La Fiorentina ha valori tecnici importanti e può arrivare a mettere, quindi, in difficoltà anche l’Inter. Come reputo la stagione di Inzaghi? Direi che il suo operato sia più che buono” – ha esordito.

“E’ vero, ad oggi risaltano le 12 sconfitte in campionato, ma è anche altrettanto chiaro il fatto che l’Inter ha già vinto una Coppa ed è in finale di Champions. Stagione più che positiva, quindi, la loro“.