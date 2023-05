Inzaghi: “Un girone in due mesi. Ecco cosa avevo detto ai ragazzi”

Da Skriniar a Onana, le parole del tecnico dell’Inter dopo la vittoria con l’Atalanta che regala la qualificazione alla Champions del prossimo anno

Inzaghi esalta i suoi, e anche se stesso dopo la vittoria contro l’Atalanta che regala la qualificazione alla Champions della prossima stagione. “Onore a questo gruppo – le sue parole al microfono di ‘Sky Sport’ – Quella di stasera era la partita più importante, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Siamo tornati giovedì mattina alle cinque e mezza, abbiamo fatto un girone in due mesi, sono davvero molto soddisfatto”.

“Adesso dobbiamo riposare tanto – ha sottolineato il tecnico nerazzurro – Finale col City? Sarà fondamentale partire forte come stasera contro quella che è la squadra più forte del mondo, ma bisogna recuperare forza ed energie. E anche qualche infortunato. Mkhitaryan, Skriniar, che dalla prossima settimana torna in gruppo, Correa e D’Ambrosio che stasera ha avuto un problemino. Speriamo di recuperarli se non per Torino almeno per la finale di Champions”.

“Prima, però, c’era questa partita che per la nostra società era la più importante di queste finali – ha evidenziato Inzaghi – Se pensiamo dove eravamo sette partite fa, abbiamo fatto un grandissimo recupero che ci ha portato in Champions con una settimana di anticipo. L’impegno dei ragazzi, a cui avevo detto di ascoltare poco le critiche e lavorare tanto, è stato encomiabile”.

In conclusione, Inzaghi ha speso parole di elogio per Onana: “Cosa mi ha portato? Andre è un grandissimo portiere. Quando è arrivato ha cercato di imporsi ogni giorno, dividendosi il ruolo con Handanovic che sta dimostrando di essere ancora un grandissimo portiere. Onana è un grande uomo e un calciatore di esperienza che non ha mai sbagliato un atteggiamento e mai battuto ciglio pur volendo giocare”.