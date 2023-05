Svolta nella notte, il club è stato venduto

Nella nottata fra il 26 e il 27 maggio sarebbe arrivata finalmente la svolta: pare che il club, dopo mesi di tribolazioni sia stato venduto. Il nome del compratore è noto ai tifosi interisti

Ricordate la notizia che voleva l’imprenditore originario di Rho Andrea Radrizzani pronto a rilevare l’Inter? Il milionario ha costruito la sua fortuna sullo sport. Ha cominciato gestendo società nel mondo dei media sportivi, poi si è specializzato nella gestione dei diritti dei campioni. Infine ha acquistato il Leeds.

Ancora oggi, Radrizzani è il presidente del Leeds United e il proprietario di maggioranza del club britannico. L’acquisto della squadra inglese risale al gennaio 2017, quando tramite la sua società Aser Radrizzani si è esposto per un investimento finalizzato all’acquisto del cinquanta per cento del capitale sociale del Leeds United. Pochi mesi più tardi Radrizzani ha annunciato l’acquisizione del 100% del club, rilevando tutte le azioni del precedente comproprietario Massimo Cellino.

E ora Radrizzani è ufficialmente pronto per una nuova avventura: nella notte, dopo un paio di settimane di trattative, è arrivata la svolta e un club italiano in cerca di un nuovo proprietario è stato venduto all’attuale presidente del Leeds. Parliamo ovviamente della Sampdoria.

Svolta finale: il club in difficoltà venduto nella notte

Non si è dormito, la notte fra il 26 e il 27 maggio a Genova. Almeno non hanno dormito in casa Samp. Il club blucerchiato ha ricevuto le due proposte, definite le ultime in assoluto. La prima da parte di Barnaba e l’altra partita dal duo Manfredi-Radrizzani. Le proposte sono state analizzate con attenzione. Poi, in piena notte, ecco la svolta: il CdA ha valutato che il club potesse essere venduto.

La migliore l’offerta è dunque quella di Manfredi e Radrizzani, presentata da Gestio Capital (società di Manfredi) insieme ad Aser Ventures (di Radrizzani). La Samp ha infatti bisogno di un nuovo proprietario con un piano adeguato per la ristrutturazione del debito e il soddisfacimento dei creditori. In questo senso l’attuale patron del Leeds è sembrato l’uomo più indicato con cui trattare.

Il CdA ha dunque firmato una bozza di accordo con Radrizzani e Manfredi. La bozza è stata subito trasmessa all’azionista di maggioranza, ossia Ferrero. Nella tarda serata di ieri è arrivata anche l’ufficialità: “La proposta presentata da Gestio Capital e Aser Holding si è dimostrata più in linea con l’interesse dei creditori sociali e il piano di risanamento predisposto dal club e, nel contempo, sono state date adeguate garanzie per il futuro della Sampdoria”, recita la nota della Samp.

Niente Inter per il proprietario del Leeds

Del possibile interesse di mister Radrizzani per l’Inter vi abbiamo parlato spesse volte, annunciandovi in tempi non sospetti che l’affare sarebbe stato comunque complicato e che l’imprenditore italiano già proprietario del Leeds avrebbe avuto parecchie difficoltà a pareggiare la richiesta di Zhang.

Sempre in precedenti articoli, abbiamo suggerito che Radrizzani avrebbe più verosimilmente potuto investire nella Sampdoria. E ora sembra che quella profezia stia per avverarsi. Per i tifosi doriani è una buona notizia: il club è ancora a rischio fallimento, e senza capitali freschi, potrebbe ripartire dalla C.

C’è fiducia per la definizione del documento. A questo punto davvero mancano soltanto le firme ufficiali per la conclusione formale dell’accordo. La Samp, retrocessa in campionato, si candida quindi a tornare presto protagonista del calcio italiano.