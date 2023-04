Investcorp (o Radrizzani) prende l’Inter: il grande ‘sogno’ per la panchina

I tifosi interisti si dividono: la minoranza continua a credere nel lavoro di Inzaghi, soprattutto dopo la vittoria a Lisbona contro il Benfica; la maggioranza sogna in una rivoluzione in panchina grazie ai soldi di Investcorp

L’Inter è un potenziale affare per il fondo Investcorp, che potrebbe approfittare delle difficoltà di Zhang per acquisire la maggioranza delle quote del club nerazzurro. I tifosi ci sperano: il fondo del Bahrein potrebbe portare nella squadra la liquidità che manca ormai da anni e aprire a una nuova fase caratterizzata da dominio economico e prestigiosi progetti sportivi. In questo senso c’è già chi si domanda quale grande allenatore potrebbe arrivare sulla panchina interista se Investcorp riuscisse davvero a prendere il club.

Secondo Il Sole 24Ore una banca d’affari estera potrebbe aver avuto l’incarico di advisor, affiancando il gruppo finanziario che da novembre scorso ha cominciato a mostrare evidente interesse per il club nerazzurro. Ed è un altro segnale che rimanda alla possibilità di una trattativa fra Zhang e il fondo del Bahrein. Per ora non c’è nulla di sicuro. Ma i tifosi hanno già cominciato a sognare. “Klopp all’Inter, la scelta è già stata fatta (o quasi)“, si legge su calciomercato.it. La vittoria contro il Benfica nell’andata dei quarti dei Champions non ha smorzato le voci su un esonero a fine stagione per Inzaghi.

Si parla di Thiago Motta, di De Zerbi e di un Conte bis. Ma anche di Sergio Conceiçao o di Juric. Ma un possibile ingresso del gigante Investcorp spinge i tifosi interisti a far altri nomi per la panchina. Un ribaltone a livello tecnico è ancora invocato da moltissimi supporter nerazzurri, scontenti dai risultati di Inzaghi in campionato e soprattutto dal suo atteggiamento troppo intransigente a livello tattico.

Klopp sulla panchina dell’Inter grazie ai soldi di Investcorp: il sogno interista che rinnega Inzaghi

L’eventuale ingresso di Investcorp sarebbe un evento importantissimo per l’Inter. Poter contare sui milioni del fondo significherebbe tornare a investire fortemente sul mercato, evitare di cedere i pezzi pregiati e portare in panchina un nome eccellente. I tifosi interisti sognano appunto l’arrivo del cinquantacinquenne Jürgen Klopp, descritto come l’uomo forte che può raddrizzare la situazione nerazzurra.

Calciomercato.it ha aperto un sondaggio sul proprio canale Telegram. Questa la domanda posta ai tifosi: “Nel caso in cui Investcorp riuscisse ad arrivare all’Inter, quale dovrebbe essere la sua prima mossa?”

Il 61% ha risposto che l’Inter dovrebbe puntare su un grande allenatore come Klopp. Dunque si è giunti a una risposta che assomiglia a una volontà dominante. Come interpretare tale desiderio? Chiaramente, Inzaghi non è più apprezzato dai tifosi, nonostante la sua vittoria in Champions, e quasi tutti vogliono che sulla panchina si sieda un allenatore abituato a vincere e soprattutto a dare un’identità forte alle proprie squadre. Klopp è un manager da progetto a lungo termine: uno che costruisce e che cresce insieme alla squadra.

Klopp meglio di Hakimi e Verratti: i tifosi non hanno dubbi

Le altre opzioni proposte erano il ritorno di Hakimi (che ha raccolto il 21% di voti), l’arrivo di Verratti a centrocampo (9%) e di Dembele in attacco (sempre 9%). Chiaramente la suggestione Klopp intriga il cuore degli interisti, nonostante il fatto che anche l’allenatore tedesco non abbia portato a termine una grande stagione quest’anno: a Liverpool il maestro Klopp è criticatissimo da stampa e tifosi, quasi come Inzaghi.

19 milioni di euro l’anno: questo è lo stipendio che l’allenatore tedesco percepisce in Inghilterra. Dunque l’Inter dovrebbe offrirgli un ingaggio simile per portarlo a Milano. In più dovrebbe premiarlo con giocatori utili alla sua mentalità di gioco.

Klopp apprezza Mason Mount, del Chelsea: è il giocatore che ha richiesto al Liverpool per il prossimo anno. E poi potrebbe chiedere alcuni dei suoi fedelissimi: Darwin Núñez e Fabinho. Per Investcorp, sulla carta, non dovrebbe essere complicato accontentarlo.

Tornando alla cessione dell’Inter, in corsa anche Radrizzani. L’imprenditore italiano starebbe pensando di presentare una proposta per il club nerazzurro. Prima, però, la vendita della maggioranza del Leeds agli investitori che controllano i San Francisco 49ers.