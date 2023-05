Il big non ce la fa: ufficiale, salterà la finale col Manchester City

È ufficiale: un big salterà l’attesa finalissima contro il Manchester City: Pep Guardiala può sorridere ancora

In casa Inter si vive con estrema preoccupazione il finale di campionato: manca solo una partita, poi ci sarà uno stop di più di una settimana per arrivare al top alla finale di Champions. Simone Inzaghi deve dunque stare molto attento. Da un lato non può permettersi di far perdere il ritmo partita ai suoi uomini chiave, e dall’altro non vuole rischiare infortuni.

Mkhitaryan non è ancora recuperato, ma l’impressione è che il suo allenatore vorrebbe inserirlo per almeno uno spezzone di partita contro il Torino, così da fargli ritrovare un po’ di confidenza col campo. Skriniar sta tornando ad allenarli, ma non gioca da mesi. Quindi è probabile che sarà presente a Istanbul solo in panchina, per poter ovviare a emergenze. Poi c’è D’Ambrosio, che è uscito per una botta contro l’Atalanta, ma che Inzaghi vorrebbe buttare in campo contro il Toro per far rifiatare i titolarissimi.

Chi riposerà nell’ultima di campionato? Probabilmente Inzaghi terrà fuori quei giocatori che si sono spesi di più in questi ultimi mesi, e cioè Acerbi, Darmian, Barella, Calhanoglu, Dimarco e Lautaro. Ma non è escluso che potrebbe anche inserire cinque di questi nel secondo tempo, per non far perdere loro il ritmo. Intanto Guardiola gongola: un big salterà per infortunio la finale di coppa col City.

Il big che salterà la finalissima di contro il Manchester City

Il Manchester City di Pep Guardiola può sorridere: un big della squadra avversaria, da molti considerato come il pericolo numero uno per la finale, è andato ko. E così in una gara speciale, Guardiola sente di poter fare la storia. Il City vuole il triplete. Ci crede, conscio della propria forza.

Inter e Manchester City giocheranno in finale di Champions League il 10 giugno a Istanbul. E l’appuntamento è ovviamente attesissimo da entrambe le compagini. I nerazzurri non alzano la coppa dal 2010. Gli inglesi, invece, non l’hanno mai vinta nella loro storia. L’annata sembra quella perfetta, per Guardiola. Tutto fila liscio per i Citizens e nessuno sembra all’alterzza di poterli impensierire sul serio.

La Champions è l’obiettivo numero uno, ma io City punta però anche alla vittoria del trofeo nazionale, in un derby che coinvolge tutta Manchester. In FA Cup, Guardiola dovrà infatti sfidare il Manchester United. E i Red Devils scenderanno in campo senza la loro punta di diamante. Il loro top player è infatti uscito in lacrime e in barella dall’ultima sfida di campionato.

Prima ancora della Champions, il City ha un’altra finale da vincere, ma nelle scorse ore è già arrivata una notizia importante: Antony è finito ko prima del derby di FA Cup. Il brasiliano del Manchester United si è fatto male nel match contro il Chelsea e non sarà quindi presente nel derby. Guardiola partiva già favorito contro lo United. Lo dicono i sei goal dello scorso autunno. Ma ora sembra ancor più facilitato dall’assenza di un uomo determinante in area di rigore per ten Hag. Il manager dello United dovrà cosù correre ai ripari per la finalissima della coppa inglese, considerando che il suo big non riuscirà a recuperare per sfidare il City in FA Cup sabato 3 giugno.

Il City vuole vincere entrambe le coppe. E Guardiola intende la sfida contro lo Unites come un test determinante in vista del 10 giugno. Inzaghi, di certo, analizzerà con attenzione la sfida, cercando di arrangiare una tattica adeguata per far male ai Citizens.