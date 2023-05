Ribaltone improvviso: niente più Inter per il bomber, va al Milan a zero

Contatti già avviati tra i rossoneri e gli intermediari del forte centravanti. Occhio alla clamorosa e potenziale beffa in arrivo nei confronti dell’Inter

Ad una giornata dal termine del campionato, i riflettori continuano, a maggior ragione, a proiettarsi sempre più in direzione della prossima finestra di calciomercato estiva dove innumerevoli squadre di A, tra cui Inter e Milan, andranno alla disperata ricerca di una nuova prima punta.

In casa Inter, infatti, continua a tenere banco la situazione Correa: calciatore che ha non soltanto rimediato l’ennesimo guaio fisico in due soli anni di Inter – già otto con quello rimediato negli istanti finali contro la Fiorentina in Coppa Italia – ma che ha ampiamente deluso le aspettative.

La situazione è oramai sotto gli occhi di tutti. I nerazzurri si sono, una volta per tutte, resi conto del fatto che non si può più fare affidamento sul ‘Tucu’: motivo per cui lo stesso argentino dirà addio alla ‘Beneamata’ nel corso della prossima estate. Da capire, solo, se a titolo temporaneo oppure in via definitiva.

E’ proprio questo a far sì, non a caso, che Marotta e Ausilio debbano andare da luglio in poi a caccia di nuovi innesti in attacco. Non per niente, la stessa e identica cosa devono fare anche Maldini e Massara.

A causa delle 36 candeline che Olivier Giroud porta sulle proprie spalle – 37 a settembre per la precisione – e visto e considerato, inoltre, l’insoddisfacente apporto fornito sin qui da Origi – oltre che un Ibra costantemente ai box e giunto oramai al termine della propria carriera – il Milan deve, proprio per tutta questa serie di ragioni, continuare la propria caccia al centravanti.

Da tempo, infatti, i rossoneri continuano ad interrogarsi su chi possa far al caso loro là davanti. Restano diversi i nomi che nelle scorse settimane sono stati accostati al fianco del ‘Diavolo’ e, oltre al solo Morata, vi è da considerarsi un altro calciatore che in quest’ultimo periodo aveva già attirato anche le attenzioni da parte dell’Inter.

Calciomercato, contatti già avviati tra il Milan e gli agenti di Firmino: Inter in ansia

Proprio come rivelato dalla ‘BBC‘ nelle passate settimane, il Milan si è particolarmente mostrato interessato a Roberto Firmino, a tal punto da aver già fatto il primo passo nei suoi confronti.

Fonti inglesi riferiscono, infatti, di alcuni contatti già avviati tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore con Maldini e Massara che, per l’appunto, avrebbero già chiesto alcune informazioni riguardo l’ex Hoffenheim.

Su di lui non vi è da considerarsi solo il Milan ma anche qualche altro club europeo, Inter inclusa oltre che alla Juventus e al Real Madrid, ancora a caccia di un vice Benzema.

Da tempo Firmino ha, oramai, rivelato che non avrebbe – in alcuna maniera – rinnovato il proprio accordo in scadenza assieme al Liverpool ed è per questo che, tra un mese esatto, dirà addio ai ‘Reds’ a parametro zero ed essendo libero, a quel punto, di poter accasarsi a qualsiasi altra società a titolo prettamente gratuito.

In tanti appaiono, dunque, ora interessati al forte centravanti brasiliano e, a prescindere poi dal fatto che Firmino possa accasarsi ad un club di Premier oppure a qualche altra società estera, certo è che il Milan ha già mossi i primi passi verso il classe ’91.

Una notizia che, quindi, rischia di scombussolare i piani di molti sodalizi. Magari anche quelli della ‘Beneamata’.