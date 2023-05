Bye-bye USA, decisione UFFICIALE: Zhang esulta

Diramato il comunicato con cui la società nerazzurra notifica la decisione sulla destinazione della tournée estiva precedentemente ipotizzata negli Stati Uniti

Il prossimo sabato 10 giugno verrà ricordato da tutti i tifosi nerazzurri come il coronamento di un sogno durato più di dieci anni dall’ultima volta. Anche solo partecipare alla finale di Champions League rappresenta per molti un evento di portata internazionale senza precedenti. E che si vinca o si perda, molto resterà scritto nella storia dell’Inter.

Dopo le vittorie in Supercoppa Italiana e Coppa Italia, la dirigenza nerazzurra è ugualmente incentrata sul pianificare tutti i movimenti della prossima stagione: dalle prime mosse di mercato agli studi economici, passando per la tournée estiva. Questo appuntamento annuale apre di fatto i giochi della nuova annata sportiva e non è soltanto l’occasione ideale per mettere nuovamente minuti nelle gambe a seguito della pausa estiva ma soprattutto offrire agli appassionati di tutto il mondo l’opportunità di seguire la propria squadra del cuore in posti esotici.

L’Inter sceglie il Giappone: in tournée a fine luglio

Tradizionalmente Inter, Milan e Juventus sono sempre state legate al palcoscenico degli Stati Uniti, ove hanno incontrato lungo il loro cammino altre grandi realtà europee contro cui spartirsi lo spettacolo pre-stagione agli occhi dei tifosi.

Per motivi di elevata concorrenza e ridotta visibilità, però, data dal sovrapporsi di altri grandi eventi concomitanti come la Soccer Champions Tour e della Leagues Cup 2023, la società nerazzurra ha preferito discostarsi dalla routine abituale optando sul Giappone come location ideale della propria tournée.

Ad ufficializzarlo è stato proprio il club attraverso una nota diramata sui propri canali web, all’interno della quale si legge: “Tra gli appuntamenti della pre-season nerazzurra ci sarà una prestigiosa tappa in Giappone alla fine del mese di luglio“.

L’Inter Japan Tour sarà dunque la giusta mossa per coinvolgere quanto più pubblico possibile per arricchire ulteriormente l’offerta sportiva in un paese sempre più legato alle tradizioni calcistiche europee e storicamente affine alla cultura italiana. Anche per il presidente Steven Zhang è motivo d’orgoglio che la sua squadra raggiunga un paese asiatico vicinissimo alla sua terra d’origine, ma al di là del legame di cuginanza il Giappone è terreno fertile per rilanciare l’economia del club a mezzo di un’oculata strategia di marketing.