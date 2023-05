Bandecchi al veleno su Gravina: scatta la querela

A quanto pare, stavolta, Gabriele Gravina si è offeso davvero: il presidente della FIGC è pronto a querelare Bandecchi, dopo le critiche da questi pronunciate contro il suo operato

Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi è un uomo noto per la sua esuberanza dialettica, spesso declinata attraverso un eloquio ruspante e diretto, dunque poco prudente. Ma che cosa ha detto per far infuriare tanto Gravina? A questo giro, sembra che Bandecchi ci sia andato giù un po’ pesante, pur avendo affermato concetti condivisi da buona parte degli sportivi italiani.

Facciamo un piccolo passo indietro. Dopo l’annuncio del patteggiamento fra Juventus e Corte d’Appello federale sull’inchiesta degli stipendi, il presidente Gravina è stato ferocemente attaccato sui social per un suo commento a caldo sulla questione.

In particolare, non è andata già quasi a nessuno (tranne che ai tifosi bianconeri) una frase pronunciata dal presidente della FIGC: un giudizio particolare sul destino della Juventus, subito interpretata dai più come manifestazione di faziosità e scarso equilibrio: “Questo è il risultato più bello per il calcio italiano…“, ecco la frase incriminata.

Bandecchi attacca Gravina: “Ha detto qualcosa di gravissimo“

In realtà, sembra abbastanza chiaro che con quest’esternazione Gravina non intendesse definire “bello” il fatto che non ci sarà ulteriore penalizzazione per la Juve nonostante lo stesso club abbia ammesso le proprie colpe. E lo si capisce leggendo l’intera frase da lui pronunciata, riferita ai tempi brevi in cui la giustizia sportiva è riuscita a concludere l’inchiesta e a trovare una soluzione.

“Abbiamo agito sempre nel rispetto delle regole“, ha detto il presidente della FIGC. “Questo atto è previsto dalle norme della giustizia sportiva e, poiché è stato condiviso da tutti, ritengo sia il risultato più bello per il calcio italiano. Ci auguriamo di aver riportato serenità con il termine di questa vicenda“.

Intervistato sul canale calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, il presidente della Ternana (e sindaco di Terni) Stefano Bandecchi ha scelto di criticare aspramente la posizione del presidente della FIGC. E per farlo, ha scelto il tono proprio dell’invettiva: “Con tutto il rispetto per Gravina, penso che debba cambiare spacciatore“, ha dichiarato l’intervistato.

E mica è finita qua. Subito dopo, infatti, il veemente presidente umbro ha rincarato la dose: “Gravina ha detto qualcosa di gravissimo sia come un uomo che come carica. E ha sbagliato: quello che ha detto non ha né capo né coda. Forse voleva dire qualcosa di diverso, non lo so…”

“Non esiste nessuno al di sopra delle leggi, perché sennò, scusate, io domani vado a fare una rapina in banca e con quei soldi risolvo i miei problemi“, ha aggiunto l’infuocato Bandecchi. “Il mondo del calcio deve allinearsi di più con le problematiche di tutti i giorni… Il Chievo aveva una situazione simile alla Juve ed è stato fatto fallire!”

La risposta di Gravina alle accuse del neo sindaco di Terni

E come prevedibile, le dure dichiarazioni del presidente della Ternana dopo il patteggiamento della Juve sul caso stipendi non sono piaciute troppo a Gravina. E così pare che il presidente della FIGC abbia già chiesto l’autorizzazione per adire le vie legali, a tutela della sua immagine e di quella della stessa Federazione.

Insomma, è già scattata una querela. E, secondo l’Ansa, la Procura della Federcalcio ha appena aperto un fascicolo sulle dichiarazioni del patron della Ternana e neo sindaco di Terni.

Dal nostro punto di vista, il j’accuse di Bandecchi, pur esplicandosi su presupposti poco centrati e animandosi di eccessivo livore, ha comunque posto l’accento su numerosi argomenti interessanti. Senza paura, il neo sindaco di Terni ha ribadito che dal suo punto di vista alla Juve non bisognava permettere di uscire così pulita dal patteggiamento: “La Juve ha rubato“, ha ripetuto più volte. E poi ha anche rimarcato che nel calcio, ormai, l’interesse economico trascende qualsiasi altro valore.

🚑La testimonianza shock del presidente #Bandecchi, aggredito nella notte dopo le parole contro Gravina e la Juventus… https://t.co/ayCvZELG8f pic.twitter.com/FiM3L4bIyA — erclab_lariserva (@riserva_erclab) May 31, 2023

E c’è anche qualcosa di più grave: con una testimonianza davvero shock, la notte scorsa, il presidente Bandecchi ha raccontato sui social di essere stato aggredito subito dopo aver pronunciato le parole contro Gravina e la Juventus… Nel video, l’uomo ha un occhio bendato: “Ora sarete contenti“, ha dichiarato nella testimonianza video, “mi hanno spappolato l’occhio“.