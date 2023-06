“Lo ha già preso”: Marotta piazza un altro colpo a zero

Beppe Marotta punta a un altro grande colpo a zero, e c’è chi dice che lo abbia in pratica già preso. Ecco come l’ad lavora alla costruzione dell’Inter della prossima stagione

L’Inter è a caccia di rinforzi in difesa. C’è già qualche favorito, per rimpiazzare Skriniar. Ma i colpi potrebbero essere anche più di due. Si parla tanto di un possibile colpo a zero, un classico affare à la Marotta, e secondo un noto giornalista l’ad avrebbe già preso il calciatore corteggiato.

Di chi si tratta? A zero, per la difesa, l’Inter sta trattando Nacho Fernandez del Real Madrid, che però non è detto che lasci i Blancos o che intenda allontanarsi dalla Spagna (su di lui c’è anche il Villareal). Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e noto tifoso dell’Inter, ha però parlato a calciomercato.it, in onda sul canale Twitch Tv Play, un nuovo colpo a zero già preso da Marotta.

“So che il club punta come ogni anno a fare un parametro zero e probabilmente lo ha già preso: non mi chiedete chi è, perché non lo so“, ha detto il giornalista. Quindi anche per Biasin non ci sono certezze. Nacho è solo il maggior indiziato, ma è a oggi impossibile dire a che punto sia la trattativa.

Colpo a zero in difesa: “Marotta lo ha già preso“

Nel corso della stessa intervista, Biasin ha spiegato che Pavard è un obiettivo difficile per i nerazzurri: costa troppo. Poi ha aggiunto di non credere troppo all’interesse dell’Inter per Becao dell’Udinese: “So invece che piaceva Schuurs del Torino, ma comprare da Cairo è sempre complicato“. E infatti la quotazione dell’olandese è già superiore a 25-30 milioni.

Chi comprerà Marotta? Per ora, il passo più importante per la costruzione della difesa dell’anno prossimo è quello di confermare gli interpreti che hanno fatto bene quest’anno. Bastoni prolungherà fino al 2028, ormai è una certezza. Acerbi va invece preso dalla Lazio senza spendere quanto chiede Lotito (e cioè 4 milioni). Poi c’è de Vrij, che potrebbe rinnovare, anche se c’è ancora un po’ di distanza fra aspettative e offerta.

D’Ambrosio è invece in scadenza, e su di lui le valutazioni saranno fatte a stagione conclusa. Pirola, di proprietà nerazzurra, sarà riscattato dalla Salernitana per 5 milioni e difficilmente l’Inter investirà per il controriscatto. Per questo la dirigenza sta seguendo diverse piste.

Nacho, Pavard e Scalvini: gli obiettivi interisti

In entrata, dunque, potrebbe davvero esserci Nacho del Real Madrid. Il centrale sa giocare anche come terzino e ha grande esperienza. Pare che l’Inter abbia iniziato a parlare col suo entourage già a marzo. Probabilmente dopo la finale di Champions ci sarà un aggiornamento. Nacho vuol giocare titolare, e con Ancelotti non ha trovato molto spazio. Per l’Inter, invece, sarebbe centrale nel progetto.

Poi c’è Pavard, un obiettivo già cercato a gennaio: il difensore è in uscita dal Bayern, ma i tedeschi chiedono 20 milioni. Per l’Inter sono troppi, così com’è troppo alto l’ingaggio richiesto dal francese di 5 milioni. Quindi è più probabile che Pavard finisca al Barcellona o in Premier.

Gli altri nomi sono quelli di Solet del Salisburgo, di Tiago Djaló del Lille (che i nerazzurri avevano praticamente in pugno prima della rottura del crociato del ginocchio destro, e che ora potrebbero prendere a zero nel 2014) e Scalvini dell’Atalanta, la cui quotazione fa però abbastanza paura (35-40 milioni).

Dall’Inghilterra, intanto, arrivano alcune nuove informazioni su Trevoh Chalobah del Chelsea. Secondo le pagine dello StandardSport il calciatore ha chiesto la cessione al Chelsea per trovare minutaggio in ottica degli Europei che si svolgeranno proprio in Inghilterra nel 2024. E i suoi procuratori hanno già parlato con l’Inter. Ma il Chelsea chiede tanto: 25 milioni.