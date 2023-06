Cessione Inter, svolta improvvisa: nuova offerta in arrivo

Il patron nerazzurro ascolterà la proposta d’acquisto delle quote societarie entro le prossime quattro settimane, crescono i consensi secondo Reuters

Tra poco più di una settimana l’Inter affronterà nella finale di Champions League i rivali del Manchester City di Pep Guardiola, corsari in Premier League e inarrestabili sotto rete. Per la formazione di Simone Inzaghi si tratterà della prova definitiva sullo scenario calcistico internazionale, prima di affacciarsi con speranza alla pausa estiva che sancirà anche in passaggio di alcune operazioni fondamentali sul mercato.

Ma quel che ha più fatto discutere sotto il profilo extra-sportivo negli ultimi mesi è stato ancora una volta il discorso della cessione delle quote societarie in mano al presidente Steven Zhang. Rumors e voci si sono alternate a piccole certezze, senza mai essere state confermate del tutto, con il gruppo del Bahrain a nome Investcorp che sembrava poter giocare un ruolo di assoluta importanza per il futuro del club di Viale della Liberazione. Eppure gli ultimi successi stagionali hanno fatto ricredere la presidenza, vogliosa più che altro di trovare un socio di minoranza che possa contribuire economicamente a risollevare le finanze.

Dopo essersi defilato anche Andrea Radrizzani, già patron del Leeds United retrocesso in Championship, per la firma del passaggio di proprietà delle quote della Sampdoria, Zhang non ha ricevuto più interessamenti dall’estero. Almeno fino a questo momento.

Nuova cordata sull’Inter, ecco il miliardario finlandese Zilliacus

Stando all’agenzia internazionale Reuters, una nuova cordata di imprenditori starebbe muovendo i primi passi verso un’ingente offerta d’acquisto delle quote nerazzurre. Questa potrebbe giungere entro le prossime quattro settimane, a seguito di una serie di valutazioni sostenute da almeno tre figure di rilievo attivamente coinvolte nel processo. Una di queste, scrive l’agenzia, è stata identificata nel finlandese Thomas Zilliacus.

Quest’ultimo è stato manager di diversi colossi multinazionali nel campo tecnologico e delle telecomunicazioni, come ad esempio la storica azienda produttrice di telefoni cellulari Nokia, ma non ha mai disdegnato l’idea di fiondarsi sul mondo sportivo.

People are asking me whether I want to buy Inter Milan. Steven Zhang is the owner and has done an amazing job. He has my deepest respect. Let’s all agree not to disturb his and the teams concentration on the Champions League final. #InterMilan #ChampionsLeagueFinal — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) June 2, 2023

Già presidente dell’HJK Helsinki in passato, Zilliacus (che su Twitter, vedi post in alto, non ha smentito: “Non dobbiamo disturbare la concentrazione della squadra e di Zhang per la finale di Champions”) vorrebbe affondare il colpo soltanto a seguito della disputa della finale di Champions che avrebbe di fatto catturato in modo definitivo le sue attenzioni.

Presente anche in tribuna a San Siro nel match con il Milan, l’imprenditore miliardario potrebbe dunque convolare a nozze con l’Inter anche a fine estate. Una serie di incontri conoscitivi e formalizzanti potrebbero saltare fuori già nelle prossime settimane.