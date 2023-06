Dalla Turchia: tutto fatto con l’Inter, firma dopo Istanbul

Il sultano ottomano è pronto a vincere ancora con l’Inter: dalla Turchia arrivano conferme su un accordo vicino, con firma dopo la finale di Istanbul

Hakan Calhanoglu crede nella possibile impresa di Istanbul. Per lui la partita sarà doppiamente speciale: giocherà in casa, in Turchia, e potrebbe diventare il primo giocatore turco a vincere una finale di Champions League (in campo ci sarà anche Gundogan, che però è di nazionalità tedesca). E dopo quella finale, comunque vadano le cose, per il centrocampista sono previste delle gratificazioni.

Dopo il 10 giugno dovrebbe infatti arrivare anche il rinnovo di contratto con l’Inter. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo turco Fanatik, Calhanoglu firmerà molto presto un nuovo accordo biennale con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.

La firma sul rinnovo potrebbe giungere subito dopo il ritorno dell’Inter dalla Turchia. In ogni caso, tutto è già deciso da tempo. Sono mesi che il centrocampista ex Milan ha trovato un accordo di massima con la dirigenza.

Hakan Calhanoglu, intanto, è stato intervistato dal sito UEFA, come uno degli uomini più rappresentativi della finale di Champions League. Il centrocampista ha parlato della sua soddisfazione di poter giocare di fronte al proprio pubblico: “Amo Istanbul, è la più bella città per me“, ha detto. “Mi piace tornarci, anche perché la nostra cultura è molto interessante. Non vedo l’ora di essere lì, sono molto felice di giocare in Turchia“.

Calhanoglu, appuntamento in Turchia e poi la firma sul rinnovo

Per Calhanoglu giocare la finale a Istanbul potrebbe anche dare soddisfazioni al suo popolo dopo un anno difficile, segnato dal grande terremoto che ha fatto quasi cinquantamila vittime. “Devo fare qualcosa per la Turchia da capitano, soprattutto in questi momenti difficili“, ha detto a questo proposito il centrocampista. “Noi non ci fermiamo e cerchiamo di aiutarli, la finale spero dia un po’ di gioia“.

Poi Hakan ha anche raccontato della sua scelta di passare dal Milan all’Inter: una decisione da alcuni letta come coraggiosa e da altri come un tradimento. “Il primo giorno che arrivai tutti sapevano che per me non era un passo facile, ma la società e i compagni mi hanno accolto benissimo e sono stato subito felice“.

Poi, il turco ha ragionato sul fatto che si troverà di fronte Gundogan, il quale ha un legame forte con la Turchia, essendo nato in Renania Settentrionale da due genitori turchi. “È il capitano del Manchester City, e ho grande rispetto per lui“, ha svelato Calhanoglu. “Non sarà facile neanche per lui però, anche se è un ottimo calciatore. Lo rispetto visto che è più esperto di me, ma farò di tutto per batterlo“.

Il sogno della Champions: Hakan crede nel trionfo all’Atatürk

Il centrocampista nerazzurro non si è mai nascosto in passato, ribadendo più volte di sentire di giocare in una squadra forte. E anche durante l’intervista con la UEFA ha ripetuto di sentirsi fiducioso. “Siamo così vicini che sognare un po’ è normale“.

“Sapevo che avremmo potuto arrivare qui, sono sincero. Voglio essere il primo turco a vincere una Champions, poi a Istanbul… Speriamo che il sogno si realizzi“. E nel frattempo un sogno si è già realizzato: quello di poter giocare una finale con l’Inter. Ora è tempo di rinnovo.

Lo stesso vale per Bastoni. Sia Calhanoglu che Bastoni sono in scadenza nel 2024, ma entrambi hanno confermato di essere vicini al rinnovo. “Penso proprio che continueremo insieme”, ha detto il difensore. Mentre Hakan è stato ancora più diretto una settimana fa: “Siamo già d’accordo“.