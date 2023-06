DIRETTA Serie A, Torino-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Torino di Juric nella 38esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita al Torino nel primo anticipo del sabato valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno. Una sfida che ha un sapore molto diverso per le due formazioni che sarà diretta da Fabbri di Ravenna.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria contro l’Atalanta che ha sancito la matematica qualificazione alla prossima Champions League, avranno come obiettivo primario quello di evitare infortuni in vista della finalissima del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City. Dall’altro i granata di Ivan Juric, che a loro volta vengono dal largo successo contro lo Spezia, hanno bisogno di vincere per blindare l’ottavo posto in classifica che, in caso di esclusione della Juve dalle coppe da parte della Uefa, vorrebbe dire partecipare alla Conference League. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Marcelo Brozovic. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Olimpico Grande Torino in tempo reale.