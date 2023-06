Formazioni UFFICIALI Torino-Inter: Barella riposa, davanti la ‘Lu-La’

Le scelte di Inzaghi e Juric per il match di scena all’Olimpico Grande Torino e valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Torino e Inter, avversarie alle 18.30 nella gara valevole per la 38esima nonché ultima giornata di campionato.

Turnover senza eccessi per Inzaghi. In porta gioca Handanovic, per lui potrebbe essere l’ultima da titolare nerazzurro; de Vrij al centro della difesa, Gosens a sinistra vista l’indisponibilità di Dimarco (affaticamento, è rimasto a Milano); Gagliardini mezz’ala al posto di Barella (che riposa in vista di Istanbul), davanti Lukaku e Lautaro. Sponda granata, Juric con una sola punta – Sanabria – assistita dalla qualità di Miranchuk e Vlasic.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-INTER

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All.: Inzaghi

ARBITRO: Fabbri di Ravenna