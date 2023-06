Buon finale per l’Inter hollywoodiana contro il Torino: Brozo sorprende e Cordaz salva

Pagelle e tabellino della sfida tra Torino e Inter andata in scena all’Olimpico Grande Torino e valevole per l’ultima giornata di Serie A

Il Toro parte un po’ più forte dell’Inter, senza però rendersi veramente pericoloso. La prima azione degna di nota dei nerazzurri arriva alla mezz’ora con Lukaku: il belga si smarca in area, supera un paio di avversari e poi tira a incrociare sfiorando il palo.

Cinque minuti dopo, i granata impensieriscono Handanovic un’incornata di Singo. Al 38′, l’Inter passa in vantaggio con Marcelo Brozovic: tiro inaspettato dal limite che sorprende tutti, anche Milinkovic-Savic. I nerazzurri concludono il primo tempo giocando con maggiore vivacità.

Nel secondo tempo si ripete ciò che si è visto nel primo: i nerazzurri partono più molli, mentre il Torino prova a dare il massimo. Poi entra Dzeko al posto di un appannato Lautaro e sfiora subito il goal. Risponde dalla parte opposta l’ex Inter Karamoh, ma di nuovo Handanovic fa il suo dovere.

Inzaghi butta dentro anche Cordaz, che a quarant’anni diventa il secondo giocatore più anziano dell’Inter mai schierato dopo Zanetti. Il terzo portiere dell’Inter si fa subito notare con una bellissima parata. Un mezzo miracolo su Sanabria.

Al 79′ Dzeko sbaglia il passaggio decisivo per Lukaku ma il belga recupera il pallone e serve ancora il Cigno, il quale tira e becca il palo. Al 91′, Sanabria si divora il pareggio.

Pagelle e tabellino di Torino-Inter

TOP

BROZOVIC – Il cliché genio e sregolatezza gli calza a pennello. Segna sempre goal così: inattesi e un po’ folli. Ma il croato è un fuoriclasse, e ultimamente sta giocando con maggiore voglia. Prova più spesso le verticalizzazioni, i tagli da trequartista e gli inserimenti da pura mezzala. E lo fa benissimo. Poi ogni tanto si addormenta o si perde da solo: un altro classico del repertorio.

HANDANOVIC – Sono 455 le presenze in nerazzurro per lo sloveno, e così Samir raggiunge il decimo posto nella classifica di giocatori più schierati dall’Inter nella storia. Solo per questo il portiere da premiato. Ci ha dato tanto. E oggi ha anche chiuso bene su Singo nel primo tempo e su Karamoh nel secondo.

LUKAKU – Sì, è in forma, ed è concentrato, a differenza di molti suoi compagni. Sfiora il goal nel primo tempo, serve bene Lautaro e poi consegna l’assist a Brozo. Lotta e innesca buone trame.

DE VRIJ – Nel primo tempo non fa passare nessuno. Sembra che l’olandese abbia ritrovato sicurezza dopo mesi di appannamento (forse più morale che fisico). Oggi fa una partita quasi perfetta, viziata da un errorino allo scadere.

CORDAZ – Che portierone! Fa solo un po’ di fatica con i rinvii, per il resto sembra un diciottenne.

FLOP

LAUTARO – Il Toro si quieta contro il Toro. Forse Inzaghi gli ha detto di risparmiarsi, oppure il matrimonio lo ha spompato. Terza opzione: è distratto dal pensiero della finale di Champions. Ma non può sempre giocare a mille.

CALHANOGLU – Anche il turco non sembra troppo in vena, e lo dimostra il giallo che si becca per un intervento in ritardo e con certe scelte un po’ troppo egoiste a inizio partita.

GAGLIARDINI – Gli passi la palla e lui la perde. Se va bene, la passa dietro. Nel secondo tempo gli capita la palla buona di testa per segnare ma sbaglia (è una sua caratteristica: sia trovarsi nel posto giusto per marcare, sia sbagliare).

TORINO-INTER 0-1

38′ – Brozovic (I)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5; Buongiorno 6, Schuurs 6, Rodriguez 6 (56′, Karamoh 6,5); Singo 5,5 (82′, Pellegri), Ricci 6,5 (69′, Linetty), Ilic 5,5 (82′, Seck), Vojvoda 6 (56′, Aina); Miranchuk 5,5, Vlasic 5; Sanabria 6. All.: Juric 6

INTER (3-5-2): Handanovic 7 (64′, Cordaz 7,5); Darmian 6,5, de Vrij 7, Bastoni 6 (64′, Acerbi); Dumfries 6, Gagliardini 5,5, Brozovic 7,5, Calhanoglu 6 (54′, Barella), Gosens 6 (73′, Bellanova); Lautaro 5,5 (54′, Dzeko 6,5), Lukaku 7. All.: Inzaghi 6,5

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

AMMONIZIONI: 50′, Calhanoglu (I); 58′, Singo (T); 67′, Gosens (I); 74′, Juric (T);