Simeone entra in scena: firma a zero e ‘sgarbo’ all’Inter

I ‘Colchoneros’ pensano di giocare d’anticipo sui nerazzurri prendendo un bomber di caratura internazionale. Le cose si fanno ora sempre più avvincenti

In vista della prossima estate, restano tante, tantissime, le pedine appetibili da poter prendere, eventualmente, a parametro zero: inclusi i nomi di gente come Benzema, Messi, Kante e Kroos. Tutti nomi che verosimilmente possono permettersi in Inghilterra, Spagna o, proprio come stiamo avendo modo di vedere ultimamente, in Arabia.

Proprio i primi due, infatti, continuano a ricevere particolari lusinghe, rispettivamente, da parte di Al-Hittad e Al-Hilal: società che, ormai da tempo, hanno già incominciato a tentare in qualsiasi maniera i due Palloni d’Oro.

Per il resto, invece, vi è da dover considerare ugualmente qualche altro calciatore che, pur non arrivando a percepire le stesse e identiche cifre stellari di Benzema, Messi e qualche altro, ha comunque la ‘fortuna’ di fare affidamento su uno stipendio da tutt’altro che poco conto.

E’ il caso di Roberto Firmino: attaccante, in uscita dal Liverpool a parametro zero a causa del suo contratto in scadenza, che sin qui ha avuto modo di contare su un ingaggio pari a 9,36 milioni di sterline a stagione: cifra che lo ha, senz’alcun ombra di dubbio, visto tra i calciatori meno retribuiti dai ‘Reds’ ma che, in caso di suo potenziale approdo in Italia, gli consentirebbe di risultare tra i più costosi.

Proprio come vi preannunciavamo sino ad un attimo fa, per via del suo accordo che a breve cesserà di avere data di validità assieme agli inglesi e che – proprio come confermato più e più volte in passato sia da Jurgen Klopp che dal diretto interessato – non verrà rinnovato, il classe ’91 è finito per essere accostato recentemente anche all’Inter.

Oltre ai soli nerazzurri, però, si prospetta una vera e propria caccia all’uomo. Tante società vorranno, infatti, compiere a breve un presunto tentativo nei confronti dell’ex Hoffenheim: calciatore che, pur non avendo preso parte al Mondiale di #Qatar2022, resta ugualmente da dover considerarsi uno dei più forti in circolazione.

In tal senso, occhio anche all’Atletico Madrid: società che, per svariate ragioni, potrebbe anche finire per tentare da un momento all’altro un eventuale ed ipotetico affondo per il brasiliano. Ecco i motivi.

Calciomercato Inter, può spuntare fuori il pericolo Atletico per Firmino: i nerazzurri osservano ora la situazione

Tra i tanti club che, ben presto, potrebbero anche finire per tendere una presunta avanzata offensiva nei confronti di Roberto Firmino, calciatore che ribadiamo è in scadenza di contratto, vi è da dover considerarsi anche l’Atletico Madrid.

I ‘Colchoneros’ sono, infatti, a caccia di un nuovo centravanti. Morata non convince appieno Simeone e, peraltro, il centravanti spagnolo – avendo anche un contratto con data di validità sino a giugno 2024 – finirà per dire, con ogni probabilità, addio in estate.

A tal proposito, dunque, un profilo che potrebbe garbare sicuramente il ‘Cholo’, è proprio quello di Firmino, centravanti che sarà possibile ingaggiare in una qualsiasi squadra a titolo prettamente gratuito. Un’occasione non da poco insomma.

Nonostante il minutaggio inferiore concesso al brasiliano da parte di Jurgen Klopp rispetto agli scorsi anni, il classe ’91 è ugualmente stato in grado di mettere a referto in stagione 13 reti e 5 assist.

Una presunta operazione di mercato questa che, insomma, rischia di poter rovinare anche i piani dell’Inter: club al quale, da diversi mesi ormai, viene accostato anche il profilo dello stesso Firmino. Occhio a questa presunta beffa di mercato.