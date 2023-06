Non solo Moratti a Istanbul: invito speciale anche per altre vecchie glorie

L’attuale presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha invitato veri e propri fiumi di gente in occasione della finale di Champions 2022-23. Ecco chi vi sarà partecipe

Ed ora che anche la trasferta di Torino è andata definitivamente in archivio, per l’Inter è tempo di guardare, solo ed esclusivamente, in direzione della finale di Champions League del prossimo 10 giugno, dove difronte a sé avrà come avversaria il City di Guardiola.

Grazie alla rete siglata al 37′ da Marcelo Brozovic contro i ‘granata’ nella giornata di ieri, la squadra di Simone Inzaghi è sì riuscita nell’intento di chiudere al meglio il proprio campionato, assicurandosi così un posto tra le prime tre della classe, ma è anche altrettanto vero, però, che non ha ancora portato a termine la propria stagione.

Sarà, infatti, in occasione del prossimo sabato 10 giugno che l’Inter porterà ai titoli di coda la propria annata: da vedere, poi, in che modo lo farà.

I nerazzurri si apprestano, a onor del vero, a dover disputare la partita più importante di un’intera stagione e che, in caso di successo, permetterebbe loro non soltanto di alzare al cielo il quarto titolo di Campione d’Europa, bensì di incorniciare – a quel punto – un’annata che, sino a poco tempo fa, pareva poter essere chissà quanto disastrosa.

Il calcio, però, alle volte sa regalare momenti totalmente inaspettati ed è per questo che, nonostante ogni critica generale ricevuta negli scorsi mesi, Lautaro e compagni si apprestano ora a dover disputare la loro terza finale stagionale, dopo le due vinte in Supercoppa e Coppa Italia.

Una finale che, in questo caso, mancava ormai da tredici lunghissimi anni ai nerazzurri. In tanti l’attendevano da tempo ed ora, una volta giunti a questo punto, la ‘Beneamata’ è, a tutti gli effetti, ben conscia di quello che significherebbe questo titolo in caso di successo. Motivo per cui c’è bisogno del supporto di tutti.

Zhang in primis ne è consapevole ed è per questo che ha già spedito, con una settimana d’anticipo all’incirca, tutta una serie di inviti per Istanbul: incluso qualcuno che, in passato, ha anche scritto la storia dell’Inter.

Presenti anche gli eroi del Triplete a Istanbul: Zhang ha invitato oltre un centinaio di persone per la finale col City

Alla finalissima di Champions League, che si terrà in Turchia il prossimo 10 giugno in quel dell’Ataturk Olympic Stadium’ di Istanbul con calcio d’inizio fissato alle ore 21, prenderanno parte anche coloro che, in passato, hanno già avuto modo di alzare al cielo questo trofeo.

Steven Zhang ha, infatti, deciso di invitare in occasione di Manchester City-Inter anche gli eroi del Triplete, ex calciatori che potranno prendere parte alla visione del match dal vivo assieme allo storico presidente della ‘Beneamata’, vale a dire Massimo Moratti.

Presente inoltre anche Ernesto Pellegrini: colui che, ancor prima di Moratti, aveva portato l’Inter, per ben due volte, alla conquista della Coppa Uefa.

Indovinate un po’ chi assisterà, inoltre, direttamente dalla tribuna alla finale di Champions League 2022-23? Nientemeno che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, invitato direttamente dalla UEFA – come da sua tradizione – così come il primo cittadino di Manchester.

Chiaramente, non mancheranno nemmeno tutti gli attuali dipendenti del club: gente che, così come i parenti dei calciatori, prenderanno un volo con destinazione Istanbul nella giornata di venerdì, a differenza dei principali protagonisti – quali i calciatori – che voleranno in Turchia con due giorni d’anticipo rispetto al calcio d’inizio della finale.

Presenti, infine, anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e con ogni probabilità anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, reo di aver ricevuto anche lui un invito direttamente dall’organizzazione dell’Uefa.