Altro che Inter, Cancelo torna e firma con la rivale

Come si fa a discuterlo? Eppure Joao Cancelo, uno dei laterali più forti in circolazione, è stato scaricato sia dal City che dal Bayern, e ora potrebbe accordarsi con una rivale del suo club

Una stagione da dimenticare, per il portoghese, anche se, paradossalmente, ha vinto la Premier League con il Manchester City e la Bundesliga col Bayern Monaco. L’esterno ha infatti giocato la prima parte di stagione con la maglia dei Citizens per poi essere ceduto al club tedesco nella sessione di gennaio.

Il problema è che il Manchester City non lo vuole più (Cancelo ha litigato con Guardiola e ha parlato male del club una volta lontano dall’Inghilterra). E il Bayern sembra non intenzionato a riscattarlo.

E che fine farà il terzino ex Inter e Juventus? Il Bayern Monaco, in realtà, aveva già fatto capire da subito che non avrebbe potuto spendere per tenersi il portoghese. E così per Cancelo si era parlato di un possibile ritorno in Italia, anche alla stessa Inter. Ovviamente erano tutte voci prive di fondamento.

Il suo futuro potrebbe essere in Premier, magari proprio all’Arsenal, cioè alla squadra che ha lottato di più quest’anno col City per vincere il campionato.

Cancelo alla rivale del City: tutto pronto per l’affare

La squadra di Guardiola ha completato la rimonta sui rivali dell’Arsenal senza l’aiuto di Cancelo. E anche in Germania, pur giocando meglio, l’ex Inter non è stato fondamentale per la conquista della Bundesliga all’ultima giornata da parte dei bavaresi.

In Spagna, comunque, scrivono che i Gunners siano pronti a fare sul serio per prendere il terzino portoghese. E il City, nonostante la forte rivalità, potrebbe cedere con piacere l’esterno. Basta che arrivino almeno 40 milioni di euro.

Sulle tracce del portoghese ci sarebbe il Barcellona, da tempo alla ricerca di un esterno destro. Il contratto di Cancelo con il club inglese scadrà a giugno 2027, ma difficilmente l’ex Inter rimarrà all’Etihad. Complicatissima poi la permanenza in Baviera, dato che l’opzione di acquisto fissata dai Citizen si aggira intorno ai 70 milioni di euro.

L’Arsenal ha i soldi per accontentare la richiesta con sconto del City. Il Barcellona, invece, è in difficoltà. Di certo dovrà investire per prendere un sostituto di Jules Koundé, che probabilmente lascerà i blaugrana, ma il budget dovrà essere contenuto. Oltre a Cancelo, piacciono anche Juan Foyth del Villarreal e Dumfries dell’Inter.

Una rottura insanabile fra coach e giocatore

Tempo fa, comunque, Xavi ha reso noto il suo interesse per il laterale lusitano, senza nascondersi. Nel corso di una intervista rilasciata, l’allenatore dei catalani ha infatti rivelato che già a gennaio il club era sulle tracce di Joao Cancelo.

“Volevamo Cancelo a gennaio, lui si era offerto e noi avevamo detto di sì“, ha ammesso lo spagnolo. “Poi il Manchester City ne discusse internamente e poi ci dissero che non volevano cederlo al Barcellona”.

Appena si è trasferito in Germania, si sono diffuse voci di un acceso litigio fra Cancelo e Guardiola. Entrambi hanno smentito. Poi, però, il portoghese ha confessato di non essere in grado di fare ciò che l’allenatore gli chiedeva.

“Se il City non avesse voluto, non mi avrebbe lasciato partire perché avevo un contratto“, spiegò Cancelo. “Sono molto professionale, ho sempre messo la faccia per tutti i miei club. Ho un carattere difficile, sì, ma non ho mai, in nessun momento, mancato di rispetto a compagni o allenatori“.