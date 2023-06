Niente Nacho, spunta il Campione del Mondo: affare a zero

By

Nuovo nome per la difesa dell’Inter. I nerazzurri avrebbero già avviato i contatti col diretto interessato in queste ultime ore. Tutte le novità

Nonostante l’imminente finale di Champions League, sfida più importante dell’anno e che potrebbe sancire in caso di successo il quarto titolo di Campione d’Europa in favore dei nerazzurri, in casa Inter un occhio resta, ugualmente, indirizzato verso la prossima finestra di calciomercato estiva.

Nelle persone di Marotta e Ausilio, infatti, l’Inter è pronta a rifarsi totalmente il look, a partire dalla difesa. Complice l’imminente addio di Milan Skriniar, scenario di mercato che si consumerà negli inizi di luglio, i nerazzurri restano tutt’ora alla costante ricerca di un nuovo centrale di difesa.

Di nomi, sino a questo momento, ne sono già sorti fuori moltissimi: incluso quello di Nacho Fernandez, difensore spagnolo che in caso di eventuale ed ipotetico approdo in nerazzurro si sarebbe rivelato un nuovo ed ulteriore rinforzo ma che non avrebbe, comunque, impiegato la casella che a breve resterà, a tutti gli effetti, orfana dello slovacco.

Ciò nonostante, tra Nacho e l’Inter non ci sarà alcun tipo di matrimonio. Questo perché, a differenza di quanto si è detto negli scorsi giorni (in cui il classe ’90 appariva ormai lontanissimo del Real a causa del suo contratto in scadenza) Nacho è ora ad un passo dal rinnovo coi ‘Blancos’, accordo che dovrebbe essere annuale.

Nel frattempo, dunque, l’Inter deve correre ai ripari ed è per questo che ha già incominciato a cautelarsi. Da cosa lo si può percepire? Se non altro dal fatto che gli stessi nerazzurri, da quello che emerge fuori, avrebbero già indirizzato le proprie antenne verso un altro obiettivo di mercato.

Calciomercato Inter, contatti già avviati con Otamendi: si punta all’affare a zero. La situazione

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Relevo’ in queste ultime ore, una volta sfumato l’obiettivo Nacho dal Real Madrid, oramai letteralmente ad un passo dal rinnovo, l’Inter avrebbe ora contattato Nicolas Otamendi come potenziale rinforzo per la difesa.

Ciò che trapela, è il fatto che gli stessi nerazzurri avrebbero, dunque, avviato alcuni contatti assieme all’entourage del calciatore per capire quella che è la sua attuale situazione.

Come ormai risaputo, infatti, a causa del suo contratto in scadenza, il Neo Campione del Mondo assieme all’Argentina darà il proprio addio al Benfica a partire dal prossimo 30 giugno.

Non è da escludere minimamente, inoltre, il fatto che Otamendi – neo Campione di Portogallo assieme alle ‘Aquile’ – possa, addirittura, essere stato proposto all’Inter tramite agenti in questi ultimi mesi.

Al tempo stesso, però, oltre ad avere un’età del tutto avanzata – già 35 candeline per lui – il classe ’88 appartiene, tra le tante cose, alla scuderia di Jorge Mendes: procuratore che generalmente avanza richieste tutt’altro che alla portata di un qualsiasi club.