Al-Khelaifi beffa l’Inter: anche lui a zero al Psg

Il centravanti, pallino dell’Inter da più di un anno, sarebbe vicino all’ambiente parigino del connazionale Mbappé per un’operazione a zero e una grande promessa

Sono state settimane particolari e la speranza navigava indisturbata nell’ambiente nerazzurro come se l’annuncio del rinnovo di contratto di Milan Skriniar dovesse arrivare da un momento all’altro. Eppure le settimane sono diventati mesi a cavallo tra autunno e inverno, ma del rinnovo neppure l’ombra. La distanza tra le richieste dell’entourage del centrale slovacco e la proposta della dirigenza nerazzurra era notevole, mai colmata.

Così in un nulla di fatto è terminata l’avventura di Skriniar all’Inter, dopo anni di soddisfazioni e trofei riportati in bacheca. Ora il calciatore, a seguito della finale di Champions League durante la quale potrebbe dare il suo addio ufficiale, è promesso al Paris Saint-Germain che – al contrario – non ha perso tempo nel promettere al difensore un contratto appositamente studiato per trascinarlo nell’ambizioso progetto tecnico di Nasser Al-Khelaifi.

Il multimiliardario presidente e imprenditore qatariota ha adesso innanzi a sé un’altra incredibile opportunità d’acquisto a parametro zero, favorita anche dall’addio di Lionel Messi in via ufficiale. Si tratta di un centravanti per il quale l’Inter aveva fatto diversi salti mortali, oltre che enormi passi avanti per poterlo accasare in nerazzurro già un paio di stagioni fa. Poi l’infortunio, quindi l’attesa della scadenza del suo contratto con il Borussia Monchengladbach.

Inter, guai in vista: si allontana Thuram, ci prova anche il PSG

Ora Marcus Thuram, per quanto non disdegni affatto la possibilità di tracciare le orme del padre calcando i terreni di gioco di Serie A, ha alle sue spalle anche l’ombra del PSG. A segnare la sua decisione definitiva non sarebbero soltanto le grandi promesse del presidente Al-Khelaifi ma anche la buona parola dell’amico e connazionale Kyllian Mbappé.

Secondo i colleghi francesi de ‘L’Equipe’, Thuram piace anche al direttore sportivo Luis Campos che vede in lui il numero 9 ideale da affiancare al resto del gruppo di supertalenti verso la conquista del panorama calcistico europeo. Nel caso di un accordo con il PSG per l’Inter non ci sarebbe null’altro da fare se non fiondarsi sul profilo di Mateo Retegui, per il quale il club nerazzurro resta in pole nonostante la folta concorrenza.