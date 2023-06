Affare fatto, colpo a zero: fissate le visite mediche

Il giocatore forse seguito da Beppe Marotta è pronto per le visite mediche: l’affare a zero sembra già fatto: ecco che cosa sta venendo fuori nelle ultime ore

Fino a un paio di giorni fa, in Germania davano l’Inter tra i club interessati all’acquisto a parametro zero di Raphael Guerreiro. Il calciatore, con contratto in scadenza con il Borussia Dortmound, ha infatti rifiutato dal club tedesco una proposta di rinnovo fino al 2025 con opzione per un altro anno.

Non è arrivata però alcuna conferma sul fatto che Guerreiro interessasse davvero a Marotta. E, in generale, è apparso da subito piuttosto chiaro che calciatore portoghese con cittadinanza francese, difensore o centrocampista, sarebbe stato più contento di passare al Bayern Monaco. Nelle ultime settimane ci sono stati infatti molti colloqui tra l’agente del calciatore e il club bavarese.

E alla fine sembra che i desideri di Guerreiro si siano esauditi: l’affare è dato per fatto, così presto ci saranno le visite mediche per il passaggio a zero dal Borussia al Bayern. Guerreiro, che ha iniziato la sua carriera al Caen, è esploso nel 2013 con il Lorient (dove ha esordito in Ligue 1), e dal giugno 2016 ha giocato con la maglia del Borussia Dortmund.

Guerriero a zero: affare fatto per il Borussia che ha già fissato le visite mediche

Seppur nato in Francia e dotato di cittadinanza francese, Guerreiro ha rappresentato il Portogallo sia a livello di Under-21 che in nazionale maggiore. Con la squadra di Ronaldo ha preso parte a due Mondiali e due Campionati Europei, vincendo Euro 2016. In carriera ha giocato soprattutto come terzino o esterno di sinistra, ma in molti casi si è adattato anche a mezzala o a mediano, senza sfigurare.

Insomma, stanno arrivando da più parti conferme sull’approdo di Raphael Guerreiro al Bayern Monaco. Il classe 1993 non ne ha voluto sapere di rinnovare col Borussia Dortmund: forse aveva in testa già da settimane di volersi trasferire nella squadra vincitrice dell’ultimo campionato di Bundesliga.

In pratica solo la stampa tedesca aveva messo in giro voci di un presunto interesse dell’Inter per lui, pur sottolineando che il Bayern è sempre stato in vantaggio. E ora, già la settimana prossima, il terzino portoghese potrebbe atterrare a Monaco di Baviera per firmare un contratto valido fino al 2026.

Concluse le visite mediche i tifosi del Bayern gioiranno, dato che la squadra il colpo a zero è un affare: Guerriero conosce bene il calcio tedesco ed è tecnicamente molto forte.

Dortmound: già preso l’altro terzino che piaceva all’Inter

E come si comporterà il Borussia? Con chi sostituirà Guerreiro? In realtà, il Dortmound si è già premunito da tempo. Ha preso Bensebaini, che era in scadenza con l’altro Borussia, cioè il ‘Gladbach.

Per l’algerino, anche lui seguito per un po’ di mesi dall’Inter, è già arrivata l’ufficialità del trasferimento. Insomma: Ramy Bensebaini è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il forte terzino nordafricano classe 1995 era in scadenza col Borussia Monchengladbach e ha trovato un accordo i gialloneri del Dortmound per le prossime quattro stagioni.

“Non devo spendere troppe parole sul nome del Borussia Dortmund“, ha dichiarato l’algerino alla sua presentazione ufficiale. “Anche da avversario ho sentito l’atmosfera straordinaria del Signal Iduna Park. So di cosa è capace il BVB e sono sicuro che come squadra costruiremo qualcosa, partendo dalla seconda metà di questa stagione. Non vedo l’ora di far parte del Borussia Dortmund, di giocare per vincere dei titoli e vivere questa atmosfera speciale a Dortmund”.