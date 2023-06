Trenta milioni di euro: accordo imminente con l’Inter

By

Dopo l’annuncio di sponsorship sul finale di stagione in vista della supersfida contro il Manchester City in Champions League, ora è corsa a due per il prossimo anno

A ridosso della disputa dell’ultima partita del campionato di Serie A poi vinta contro l’Empoli, l’Inter aveva ufficializzato un nuovo importante accordo di sponsorship temporaneo che avrebbe visto stampato sul petto delle maglie ufficiali da gara l’effigie del logo Paramount+, piattaforma streaming di servizi televisivi d’intrattenimento del noto colosso americano, per non lasciare vuoto lo spazio dopo la separazione con Digitalbits.

Eppure tale mossa di mercato, dal valore nominale di circa 5 milioni di euro in virtù della comparizione per la finale di Champions League contro il Manchester City di sabato 10 giugno, porterà nelle casse societarie altrettanti 5 milioni il prossimo anno laddove lo sponsor diverrà il retromaglia ufficiale.

Quanto alle inadempienze di Digitalbits, invece, l’Inter potrebbe ricorrere ad una forma di autotutela lasciando nelle mani dei propri legali il potere decisionale per concorrere alla risoluzione della controversia portata avanti negli ultimi mesi. All’attivo mancherebbero più di 25 milioni di euro di assoluta importanza per il benessere delle casse societarie.

Mercato Inter, testa a testa tra potenziali sponsor: accordo vicino

Nelle ultime settimane è dunque proseguita con insistenza la caccia al main sponsor che prenderà il posto di Digitalbits dal prossimo anno, per cifre vicine ai 30 milioni di euro. A spartirsi il primato ci sono due compagnie aeree di grande impatto mediatico a livello internazionale, entrambe appartenenti a gruppi del vicino e medio oriente.

Allo stato attuale della trattativa, la lussureggiante Qatar Airways sembra essere in vantaggio sulla Turkish Airlines – già impegnata attivamente nella sponsorizzazione d’ambito sportivo tra club calcistici e manifestazioni cestistiche europee come l’Eurolega.