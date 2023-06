Manchester City-Inter, Inzaghi: “Gambe, testa e cuore per fare la storia”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro nella conferenza stampa di vigilia della finale di Champions League

Il grande giorno sta per arrivare. Finale di Champions League, l’Inter di Inzaghi contro la corazzata di Guardiola, il Manchester City. Pochi istanti prima della conferenza stampa, il tecnico nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni chiave sulla lettura della supersfida. Diretta testuale qui su ‘interlive.it’.

“Gran bella sensazione essere qui, vogliamo giocarci questa finale nel miglior modo possibile. Abbiamo meritato questo traguardo, ora sta a noi essere lucidi e concentrati per tutta la durata della partita“, ha anticipato Inzaghi.

“Conosciamo il loro potenziale, sono la squadra più forte del mondo al momento. Lo dimostrano le poche sconfitte subite in questa stagione. Eppure giocheremo undici contro undici, pronti per giocare le nostre carte. Ho calciatori a disposizione che hanno giocato finali nella loro carriera. Servirà testa e cuore, ci saranno momenti di difficoltà“, ha poi aggiunto il tecnico nell’intervento antecedente la conferenza stampa.

“Dovremo limitare gli errori, fare il massimo. Loro sono molto forti“, ha aperto Inzaghi in conferenza.

PERCORSO INTER – “Abbiamo avuto i nostri momenti no, siamo passati attraverso sconfitte e perso diversi giocatori nel tempo. Ma siamo stati bravi a stringerci gli uni con gli altri. C’è stato poco tempo per pensare a quel che abbiamo fatto, ma soltanto adesso stiamo capendo fin dove siamo arrivati. Non arriviamo rilassati, ma concentrati per combattere centimetro per centimetro domani”

CHIAVE DELLA PARTITA – “Domani servono gambe, testa e cuore. Le prime per la corsa, la seconda per restare lucidi, il terzo è quello che ti fa trovare energie anche quando non pensi di averne più”

SCRIVERE LA STORIA – “Abbiamo l’opportunità di scrivere la storia del nostro club. Sarà difficile ma ci proveremo. Insieme è la parola che ci ha portato qui, insieme cercheremo di compiere l’impresa”

GRATITUDINE – “Squadra, staff e sottoscritto siamo tranquilli. Più l’appuntamento si avvicina, più sale la tensione. Domani è una partita importantissima per l’intero ambiente, soprattutto per i tifosi che ci hanno supportato in questo percorso europeo. I due derby in semifinale sono stati chiave. Ma anche le trasferte di Plzen, Barcellona, Porto”

DETTAGLI – “Ho la fortuna di allenare un gruppo di uomini veri, non li cambierei con nessuno. Venti mesi di grandi soddisfazioni e gioie. Le abbiamo regalare anche a società e tifosi. C’è responsabilità, si stanno allenando bene. Abbiamo qualche dubbio su qualche dettaglio in partita, come Mkhitaryan e Correa. Oggi c’è l’ultimo allenamento allo stadio, domani ultimo risveglio muscolare”

ZHANG e MKHITARYAN – “Mi fanno piacere le parole del presidente, ma quel che mi fa ancora più piacere che il suo conforto, le sue telefonate state dette nel corso della stagione anche al di fuori dei riflettori. L’armeno ha fatto il primo allenamento completo soltanto ieri dopo ventidue giorni ma trapelano buone sensazioni. Devo capire se sfruttarlo da subito o inserirlo a gara in corso”

HAALAND – “Osservato speciale come ogni altro giocatore del City. Abbiamo disposto una contromossa, ma dovrà essere bravo il gruppo a limitare le loro manovre”

DIFESA CITY e RIGORI – “La difesa del City ha concesso poco in Champions come in Coppa d’Inghilterra, è solida. Poi abbiamo provato a tirare calci di rigore durante l’anno, li proveremo anche oggi”

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI