DIRETTA finale Champions, Manchester City-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Manchester City di Guardiola nella finalissima di Champions League. La cronaca Live del derby in Diretta

L’Inter affronta il Manchester City a Istanbul in una gara valida come finale della Champions League edizione 2022-23. La partita più importante della stagione, che mette in palio il titolo di campione d’Europa, sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno chiuso il campionato al terzo posto in Serie A e si sono aggiudicati la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati secondi nel proprio gruppo dietro il Bayern Monaco e davanti al Barcellona, prima di eliminare il Porto agli ottavi di finale, il Benfica ai quarti ed il Milan nel doppio derby della semifinale. Dall’altra i citizens di Pep Guardiola, che vanno a caccia del Triplete dopo aver vinto la Premier League e la FA Cup, hanno invece vinto il loro girone davanti al Borussia Dortmund prima di sbarazzarsi degli altri tedeschi del Lipsia e del Bayern Monaco e di avere la meglio sui campioni in carica del Real Madrid. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet su Sky Sport e sulla app di Mediaset Infinity, ma anche in chiaro su Canale 5. Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra le due formazioni. Interlive.it vi offre la finalissima dello stadio Ataturk in tempo reale.