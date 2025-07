Inter, affare a sorpresa in Premier: un velocista per Chivu

L’Inter va alla ricerca di un calciatore con caratteristiche precise in attacco: spunta un nome dalla Premier

Il momento dell’Inter non è semplice, con i nerazzurri che devono fronteggiare ancora parecchi problemi tra campo e calciomercato. La sensazione è che possa esserci un via vai che potrebbe riguardare molti big in rosa e praticamente tutti i reparti. Ancora, però, mancano le offerte, un dettaglio che non è assolutamente da poco, anche per lo stesso futuro di Hakan Calhanoglu.

A prescindere da chi potrebbe andare via e chi arrivare in sua sostituzione, c’è un profilo in particolare che potrebbe ben presto risalire le gerarchie ed è un po’ quello che manca alla squadra da diverse stagioni per salire ancora di più di livello. Si tratta di quel tipo di calciatore dalla grande qualità tecnica, abile nel raccogliere i palloni, allungare, saltare gli avversari e mettere nel panico la difesa.

Non è semplice, però, trovare questo tipo di talenti in giro per l’Europa e soprattutto chi li ha se li fa pagare bene, visto che possono decidere il destino dei trofei e la direzione che prendono. Da anni, l’Inter vive una sorta di torpore in tal senso: è tra le squadre che effettuano meno dribbling in Italia e la media è anche molto più bassa rispetto a quella europea. Spesso sono state mezzali e attaccanti a tentare di supplire, ma non basta. Occhio a un nuovo nome che gioca in Premier e potrebbe essere molto interessante.

Inter, affare in Premier League: Minteh piace ai nerazzurri

La Premier League, al contrario, ha tanti calciatori con queste caratteristiche, dato che molti gruppi sono stati impostati con un 4-2-3-1 che da anni domina la scena e in cui hanno grande risalto i due esterni d’attacco. Le azioni terminano quasi tutte con scatti in velocità diretti o con cross in area, oppure con soluzioni personali e contropiede davvero difficili a cui resistere.

Tra i calciatori con queste qualità, c’è sicuramente Yankuba Minteh. Si tratta di un giovanissimo calciatore del Brighton, di soli 20 anni, che si è imposto con il club di Premier League nell’ultima stagione. Di piede mancino, è essenzialmente un’ala, che predilige giocare a destra e rientrare sul mancino, ma con il tempo potrebbe diventare sempre più bravo a giocare da finto trequartista e nelle mezze posizioni, quindi anche in un 3-4-2-1.

Minteh piace all’Inter dopo una stagione da 6 gol e 4 assist, ma i nerazzurri non sono soli nella corsa del velocissimo attaccante, che interessa tanto anche a diverse società di Premier. Inoltre, il Brighton vuole puntarci forte e vuole farlo crescere ancora in rosa. Per questo, Minteh resta un colpo difficile oggi per i nerazzurri, anche perché ha una valutazione da 30 milioni di euro.