L’erede di Bisseck dalla Francia: si chiude per 10 milioni

L’Inter dovrà effettuare almeno un altro colpo in difesa: l’erede di Bisseck arriva dalla Francia

La difesa è stato il reparto che ha traballato di più nell’Inter nell’ultima stagione. In troppe occasioni, soprattutto in momenti decisivi, ci sono stati cali di tensione che si sono rivelati decisivi per i risultati del club, in campionato e non solo. Sono tanti i casi in cui l’Inter non è riuscita a mantenere posizioni di vantaggio, l’ultimo contro la Lazio, la partita che di fatto è valsa la conquista dello scudetto.

Per questo, da tempo si parla di un rinnovamento della difesa, che dovrà passare da colpi giovani e pronti già a confrontarsi ad alti livelli. Un profilo ideale in tal senso è quello di Giovanni Leoni, ma il calciatore del Parma costa tanto e non è detto che gli emiliani lo liberino già quest’estate.

Per acquistare, in ogni caso, bisognerà cedere. La posizione di Bisseck è piuttosto in bilico e il tedesco potrebbe lasciare il club nerazzurro se dovesse arrivare una proposta da almeno 30-35 milioni. Il club meneghino è soddisfatto del suo rendimento, al netto di qualche errore di troppo, ma con una cifra e una plusvalenza così pesante, sarebbe davvero difficile trattenere il calciatore, che ha la Premier League come prima destinazione possibile.

Addio Bisseck: occasione dalla Francia per l’Inter

Ovviamente con l’uscita di Bisseck, l’Inter dovrebbe cautelarsi mettendo a segno almeno un altro colpo in difesa. Possibilmente dovrebbe essere un calciatore duttile e dalla grande fisicità, che possa giocare sia come centrale puro, sia come braccetto.

Un profilo che è stato proposto nelle ultime settimane e che ha fatto una buona stagione in Ligue 1 è quello di Moise Bombito. Si tratta di un difensore da 190 centimetri d’altezza, moderno e che cerca sempre l’anticipo sul diretto avversario. L’altezza gli permette di essere molto incisivo nei duelli aerei, ma se la cava anche nell’impostazione bassa e nei recuperi, senza strafare.

Il difetto di questo calciatore è la concentrazione, che spesso lo porta a qualche errore di troppo nel cuore della difesa. È comunque un ragazzo giovane e con grandi margini di crescita, ma l’Inter ancora non pare pronta ad affondare il colpo, nonostante il costo sia di soli 10 milioni di euro. Sono altre le piste prioritarie per i nerazzurri in questa fase, ma non è detto che le cose non possano cambiare in futuro.