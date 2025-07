Inter, il nuovo Frattesi è in Spagna: affare da 20 milioni

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter resta in bilico: l’erede del centrocampista può arrivare dalla Spagna per 20 milioni di euro

L’Inter dovrà ancora completare molte operazioni in uscita sul calciomercato per garantire a Cristian Chivu una rosa pronta e competitiva su tutti i fronti. Uno dei calciatori che resta in bilico è Davide Frattesi: dopo i mal di pancia che hanno preceduto il calciomercato di gennaio e i rumors sulla Roma, la situazione è rientrata.

Il problema, però, si ripropone per quest’estate. Se fosse rimasto Simone Inzaghi, la mezzala avrebbe detto sicuramente addio. Con l’arrivo di Cristian Chivu sente di avere maggiori possibilità e quindi potrebbe anche rimanere.

Certo, se un club di Premier League o della Liga dovesse presentare all’Inter un’offerta da 35 milioni di euro, sarebbe molto difficile per i nerazzurri trattenere il ragazzo. Allo stesso tempo, sembrano essere sfumate le possibilità italiane, su tutte quella del Napoli che ha altre priorità.

L’erede di Frattesi dalla Spagna: chi è Diego Lopez

Un nome che sta iniziando a circolare sul calciomercato internazionale e potrebbe riguardare anche l’Inter è quello di Diego Lopez. Si tratta di un centrocampista offensivo, ma in realtà è un vero e proprio jolly che può ricoprire addirittura sei diversi ruoli in campo. In un 4-2-3-1 gioca in tutti i ruoli dietro il centravanti, fa la mezzala, il terzino e addirittura il falso nove.

La sua capacità maggiore è la corsa, ma ha anche un ottimo tempo di inserimento e un buon fiuto per il gol. I margini di crescita sono tanti, visto che si tratta di un profilo giovane, e per questo il Valencia non sembra avere intenzione di farselo sfuggire.

Può partire per 20 milioni di euro, e così l’Inter manterrebbe anche un buon incasso dalla vendita di Frattesi. Allo stesso tempo, una trattativa non è mai iniziata e Ausilio potrebbe cercare una mezzala con caratteristiche diverse.