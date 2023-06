Zhang: “Non siamo inferiori a nessuno”. Poi annuncio su mercato e Lukaku

Il presidente dell’Inter dopo il ko in finale di Champions: “Voglio complimentarmi con tutti. Come si riparte? Abbiamo già iniziato da tempo a lavorare per il futuro”

“Sono orgoglioso dell’Inter”. Zhang come Dimarco dopo la sconfitta col City. Il presidente nerazzurro si complimenta con la squadra per la grande prestazione di Istanbul, al cospetto di un Manchester City da tutti ritenuto il miglior team al mondo.

“Vincere e perdere fa parte dello sport, voglio complimentarmi con tutti: hanno dato il 100%. E complimenti pure al City per l’ottima stagione. C’è orgoglio per l’arrivo in finale e per l’aver giocato contro i migliori riuscendo anche a mostrare le nostre qualità. Non siamo inferiori a nessuno, e questo penso l’abbiano visto tutti stasera”.

“Come si riparte? Abbiamo già iniziato da tempo a lavorare per il futuro – ha risposto Zhang – Sarà importante trattenere i giocatori migliori per rimanere competitivi. Ho capito che una squadra vincente ha bisogno di un mix di giovani ed esperti”.

Zhang ha infine risposto su Lukaku, deludente stasera, aprendo al ritorno in prestito: “Romelu ha dimostrato grande attaccamento alla squadra, lui è un ragazzo incredibile. Ha un contratto col Chelsea e quindi dovremo parlare con loro per capire”.