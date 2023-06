100 milioni di euro: doppio addio choc all’Inter

Dopo Lukaku di rientro al Chelsea ecco l’altra super offerta esotica che stuzzicherebbe le attenzioni di un calciatore nerazzurro già in orbita mercato

Archiviata la buona prestazione nella finale di Champions League contro il Manchester City eletto campione, l’Inter affonda il proprio dispiacere sul mercato nella speranza di poter centrare i colpi giusti in funzione della disputa della nuova stagione.

Contrariamente a quanto si potesse immaginare, viste anche le prime mosse portate avanti da club rivali come Roma e Milan, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta non ha ancora piazzato offerte di spessore nei confronti degli obiettivi in lista perché c’è prima da capire cosa ne sarà degli esuberi non più rientranti nel progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Fronte difesa, l’addio di Milan Skriniar a corte del Paris Saint-Germain starebbe costringendo Stefan de Vrij ad accettare le condizioni sul rinnovo di contratto così come anche Francesco Acerbi sarebbe vicino alla riconferma spezzando definitivamente il proprio rapporto con la Lazio dalla quale era stato girato in prestito.

In attacco, invece, la stagione di Joaquin Correa lascia molto a desiderare e per questo motivo è probabile che possa essere ceduto a terzi nel corso della sessione estiva. Oltre alle chance di addio di Edin Dzeko dietro offerta da 6 milioni di euro per un biennale al Fenerbahce, anche il futuro di Romelu Lukaku è appeso ad un filo.

Calciomercato, Lukaku ‘trascina’ anche il centrocampista: destinazione esotica

Il centravanti belga dovrà fare rientro obbligato al Chelsea ma nel frattempo sarebbe stato tentato dal club arabo dell’Al-Hilal per la firma di un contratto da 25 milioni di euro da spalmare in due anni, come raccontato da ‘interlive‘. In quest’ottica i ‘Blues’ chiederebbero almeno 50 milioni per il cartellino, cifra però lontana dalle aspettative del club acquirente.

Il suo, però, sarebbe soltanto uno dei tanti nomi in chiave esotica. Dopo aver prelevato anche altri fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Karim Benzema, la Saudi League potrebbe arrivare a tentare anche un altro profilo nerazzurro generatore di reddito sul mercato. Si tratta di Marcelo Brozovic, già sondato in Premier League a seguito delle sue calanti prestazioni in favore del compagno di squadra Hakan Calhanoglu.

Anche per il centrocampista croato dunque possibilità per un biennale da 50 milioni di euro sulla scia di quello proposto per Lukaku, rappresentando una potenziale doppia uscita di spessore già messa in conto dal club di Viale della Liberazione. Soltanto nel secondo caso, però, la cessione frutterebbe realmente qualcosa nelle casse nerazzurre.