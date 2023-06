46 presenze in Champions, dall’Ajax il sostituto di Correa

Nuova offerta sul tavolo dell’Inter. In ballo il nome del potenziale erede del ‘Tucu’. Occhio all’affare low-cost, ma pur sempre intrigante, per i nerazzurri

Anche in casa Inter è tempo di cambiamenti: rivoluzione che partirà, per l’appunto, proprio dall’attacco. A cominciare da Joaquin Correa, giunto oramai ai saluti.

Quella trascorsa in questi ultimi due anni al fianco dei nerazzurri, è una parentesi del tutto negativa per il ‘Tucu’: e a dircelo sono non soltanto le appena 10 reti messe a referto con indosso la maglia dell’Inter in queste due regular-season dall’argentino ma anche un rendimento ampiamente sotto le aspettative, oltre che un esorbitante numero di infortuni.

Già otto, per l’esattezza, i ko rimediati da Correa da quando è approdato in Lombardia. Mica pochi eh, se si considera inoltre il fatto che, per far sì che l’ex Lazio percorresse la tratta Roma-Milano ci son voluti ben 30 milioni di euro.

Una volta giunti a questo punto, insomma, la volontà dell’intera dirigenza interista è alquanto chiara: e non è altro che quella di arrivare a cederlo nel corso della prossima estate (perlomeno queste restano le loro reali intenzioni). Da vedere, però, se Marotta e Ausilio riusciranno a tirare qualcos’altro fuori dal proprio cilindro, interessi permettendo.

Ad oggi, infatti, eccezion fatta per un minimo interessamento mostrato da parte del Fenerbahce, nessun altro ha mosso alcun minimo passo nei confronti del classe ’94.

Ciò nonostante, in tanti sono ormai consapevoli del fatto che lo stesso Correa è già stato riposto sull’uscio della porta di Appiano direttamente da parte dell’Inter: motivo per cui, a voler approfittare della seguente situazione, non sono nient’altro che i procuratori di altri, ed innumerevoli, calciatori (questi ultimi alla disperata ricerca di una nuova avventura). Agenti di Dusan Tadic inclusi.

Calciomercato Inter, Tadic a caccia di una nuova sistemazione: occhio al possibile tentativo degli agenti

Se c’è un calciatore, tra i tanti, alla disperata ricerca di una nuova avventura, quello è sicuramente Dusan Tadic: giunto ormai, con innumerevoli probabilità, ai titoli di coda con l’Ajax. A meno che i ‘lancieri’ non decidano di perderlo a parametro zero tra un anno.

A onor del vero, infatti, momentaneamente il serbo ha un contratto che lo vede legato al fianco degli olandesi sino a giugno 2024: motivo per cui il calciatore, assieme al resto del suo entourage, ha già incominciato a guardarsi attorno.

Per lui, dunque, diventa del tutto probabile un eventuale ed ipotetico addio già nel corso di quest’estate. Come valutazione siamo sui 4-5 milioni di euro.

Ora la palla passa ai suoi agenti: figure che potrebbero finire per offrirlo a tutta una serie di squadre, Inter inclusa (con l’idea, per l’appunto, di proporlo nelle vesti del dopo Correa).

Trattasi sì di un profilo in età ultratrentennale – già 34 candeline per lui, prossime a diventare 35 a novembre – ma dotato, ugualmente, di una buonissima dose d’esperienza avendo, peraltro, totalizzato non soltanto 46 apparizioni in Champions League nell’arco della sua intera carriera ma anche conquistato: 1 Supercoppa olandese, 2 Coppe olandesi, 3 titoli di Campioni d’Olanda e addirittura 6 trofei personali: 4 di questi lo hanno proclamato miglior giocatore dell’anno e 1 Capocannoniere con 28 reti in Eredivisie.