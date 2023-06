Lautaro-Hakimi ancora insieme, ma non all’Inter: “Lo vuole l’allenatore”

Il duo sarebbe stato inserito nella lista degli osservati speciali di un vincente allenatore sul mercato europeo, a caccia di rinforzi per contendere il primato del City in Champions

L’Inter ha fatto salti mortali per arrivare sino alla finale di Champions League da protagonista, con merito. Il più lo deve all’allenatore Simone Inzaghi e i suoi uomini, sempre pronti alla sfida a viso aperto. Dimostrazione data anche contro il City di Pep Guardiola, strafavorita alla vigilia.

Sulla base di quanto maturato e visto nella stagione da poco conclusa, adesso i tifosi aspettano di ripetere gli stessi risultati trattenendo in organico quantomeno gli elementi più importanti che hanno caratterizzato e riconosciuto l’Inter nello scenario internazionale. Primo fra tutti il centravanti simbolo Lautaro Martinez.

Egli stesso ha più volte ribadito di non voler neppure discutere di mercato perché profondamente legato alla maglia e alla città, i suoi tifosi e tutto ciò che rappresenta il ‘Biscione’. Una promessa importante che neppure la dirigenza vorrebbe spezzare, ma talvolta il mercato chiama. E quando chiama, serve rispondere a tono.

Calciomercato, Lautaro e Hakimi duo spaziale nella Liga: ci prova l’asso italiano

Ci sarebbe in particolare una destinazione che accoglierebbe Lautaro domani stesso, alle giuste condizioni economiche. E con lui, nella grande sorpresa, anche un ex compagno di squadra: Achraf Hakimi. Sebbene anche l’esterno marocchino sia desideroso di fare ritorno a Milano dopo la parentesi parigina in Ligue 1, la strada per i due potrebbe essere tutt’altro che vicina al calcio italiano.

Stando alle ultime voci di corridoio riportate dagli spagnoli de ‘Mundo Deportivo’, lo stesso Carlo Ancelotti avrebbe espresso il proprio consenso a muovere passi importanti nei confronti dell’ex duo a disposizione dell’Inter di Antonio Conte.

Dopo l’addio di Karim Benzema, infatti, il Real Madrid urge un centravanti trascinatore in stile Erling Haaland, ma il PSG sbarra le porte alla cessione di Kylian Mbappé. Allo stesso modo, un rinforzo di spessore è richiesto anche lungo la corsia destra ove attualmente continuerebbe a correre l’esperto Dani Carvajal anche in assenza di discreti ricambi in rosa. Nel complesso i ‘Blancos’ dovrebbero sborsare almeno 140 milioni di euro per convincere entrambe le realtà detentrici dei cartellini dei due preziosi obiettivi.