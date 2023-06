Accordo di massima con la Juve: i bianconeri mettono la freccia sull’Inter

Cherubini &co pronti a prendere sul tempo i nerazzurri. Il calciatore in questione piace anche a Marotta e Ausilio con questi ultimi che hanno però altre priorità

Work in progress in casa Inter. Proprio dalle parti di Appiano si è, infatti, già da tempo incominciato a pensare alla programmazione della prossima stagione. Diversi gli osservati speciali dei nerazzurri e, tra questi, ne figura anche qualcuno dato in orbita Juve.

Così come la ‘Beneamata’, anche l’intera dirigenza della ‘Vecchia Signora’ si è già rimboccata le maniche. L’obiettivo è uno solo: ossia quello di rivoluzionare l’intera rosa bianconera.

Sarà fondamentale, infatti, ripartire da un blocco interamente ‘made in Italy’, oltre che rigorosamente giovane. Perlomeno, restano queste le intenzioni dei bianconeri.

Oltre al solo Frattesi, centrocampista accostato sia alla Juventus che all’Inter – con questi ultimi che, tra le tante cose, paiono aver già incontrato l’intera dirigenza del Sassuolo per discutere della situazione contrattuale del calciatore – interessa anche qualcun altro.

Stiamo parlando di Fabiano Parisi: da tempo dichiarato obiettivo dell’Inter ma che, complice tutta una serie di situazioni, i nerazzurri hanno momentaneamente messo in disparte. Motivo per cui, ora, a voler spingere forte sull’acceleratore sono proprio le ‘zebrette’.

Calciomercato, accordo di massima fra Parisi e la Juve: Inter molto più defilata in questo momento

Stando, infatti, a quanto riferito recentemente da ‘Tuttosport‘, Fabiano Parisi e la Juve avrebbero già raggiunto un accordo di massima per il suo presunto e futuro trasferimento in bianconero a partire dalla prossima stagione.

Questo perché, come ormai risaputo, la Juventus resta a caccia di nuovi rinforzi lì sulla sinistra: anche e soprattutto per via della situazione Alex Sandro, calciatore con cui i bianconeri stanno tentando di raggiungere un accordo per la rescissione di contratto.

Parisi piace molto anche a Napoli, Milan e Inter, con questi ultimi che, però, rispetto agli scorsi mesi, si sono ora un po’ più defilati.

Per quale motivo? Se non altro per via del fatto che, il nome in pole per l’out mancino nerazzurro, resta quello di Carlos Augusto: candidato numero uno in caso d’addio di Gosens.

Nel frattempo, dunque, a poter approfittare del tutto è proprio la Juve: club che, ribadiamo, a quanto pare avrebbe già raggiunto un primo principio d’intesa assieme al calciatore per il suo potenziale approdo in bianconero. Attesi nuovi ed ulteriori sviluppi.