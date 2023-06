Addio all’Inter a un passo: affare in chiusura, resta in Serie A

By

Operazione giunta ormai ai minimi dettagli. E’ praticamente tutto fatto per il suo approdo in un’altra italiana. Niente più Inter a partire dal prossimo anno

Con l’avvento della nuova finestra di calciomercato estiva, oramai sempre più vicina, innumerevoli squadre hanno incominciato ad attuare i più consoni movimenti di mercato, a partire proprio dall’Inter: club che ha praticamente già concordato tre operazioni in uscita.

Eccezion fatta per Gagliardini, prossimo ormai all’addio a zero data la scadenza fissata a giugno 2023 nel suo contratto, pensiamo ad esempio a Edin Dzeko: altro calciatore che, da questo punto di vista, era ed è nella stessa e identica situazione dell’ex Atalanta.

Pur essendoci, da parte dell’Inter, la volontà di provare a proseguire la propria avventura assieme – a cifre ridotte chiaramente – il ‘Cigno’ di Sarajevo ha ringraziato la dirigenza nerazzurra, ma ha già fatto capire che il suo futuro sarà altrove: precisamente al Fenerbahce, club con cui è prossimo a firmare un biennale da 4,5 milioni di euro a stagione più 1 di bonus (il tutto con annesso premio alla firma da 5 milioni).

Un altro che si appresta a dire addio, invece, è lo stesso Raoul Bellanova: calciatore che aveva sì l’opportunità di potersi fermare ancora a lungo a Milano ma che, dopo un’attenta serie di riflessioni attuate da parte di Marotta e Ausilio, questi ultimi rei di aver deciso di non riconfermarlo, è appena finito nel mirino di un altro club di A pronto ora a chiudere.

Calciomercato Inter, sarà addio con Bellanova: Torino pronto a rilevarlo dal Cagliari a 7 milioni più bonus

Nonostante un prestito concordato nella passata estate assieme al Cagliari sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, l’Inter ha deciso di non esercitare tale opzione per Raoul Bellanova.

Sarà così, dunque, che a partire dal prossimo 30 giugno in poi il suo accordo stipulato assieme all’Inter esattamente un anno fa, lo ribadiamo, cesserà di esistere.

Ora, chi è invece pronto a chiudere per l’esterno classe ’00, è il Torino: club che ha tutte le intenzioni di ingaggiare il laterale scuola Milan a partire da quest’estate.

Proprio i ‘granata’, infatti, hanno già deciso di andare all’assalto di Raoul Bellanova facendosi avanti con un’offerta da 7 milioni di euro di base fissa. Motivo per cui il club presieduto attualmente da Urbano Cairo sta già discutendo degli ultimi dettagli assieme al Cagliari, attuale società detentrice del suo cartellino.

Operazione oramai in fase di chiusura e che, ad ogni modo, dovrebbe chiudersi attorno ai 7 milioni di euro più bonus. Proprio in queste ultime ore, non a caso, tutte le parti stanno già tentando di trovare la quadra definitiva a tale affare. Nerazzurri pronti a dirgli definitivamente addio dunque.