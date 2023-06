Interlive | Koopmeiners-Inter: ecco come stanno le cose

L’olandese è finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra come eventuale opzione a centrocampo, c’è però un dettaglio che mette le cose in chiaro

Marcelo Brozovic sembra macinare passi avanti verso il suo addio all’Inter, a seguito dell’offerta messa sul piatto dall’Al-Nassr intorno ai 18 milioni. Del resto è pressoché impossibile rifiutare cifre tre volte superiori a quelle attualmente percepite in un club che nonostante riconosca in lui ancora una valida risorsa, avrebbe come l’intenzione di declassarlo nuovamente negli schemi di Simone Inzaghi.

Anche per i nerazzurri l’operazione di cessione porterebbe grossi vantaggi nelle casse societarie. Attualmente la stima ponderata dalla direzione sportiva dell’Inter è di 25 milioni e il club arabo acquirente si starebbe convincendo a chiudere quanto prima. Così facendo, il centrocampista croato rappresenterebbe la seconda uscita in mediana della sessione estiva dopo quella di Roberto Gagliardini a parametro zero e per questo motivo urge almeno un profilo sostitutivo sul mercato.

Nelle ultime settimane sono stati avvicinati profili come Sergej Milinkovic-Savic e Davide Frattesi, ma in alternativa l’amministratore delegato Giuseppe Marotta avrebbe reinserito nuovamente in lista obiettivi anche il profilo di Teun Koopmeiners.

Calciomercato, senza Brozovic è buco in mediana: rispunta Koopmeiners

Il calciatore, di proprietà dell’Atalanta, offre non soltanto una buona duttilità a centrocampo ma anche una rimarcata fisicità in fase di copertura. Caratteristica che manca ai primi due e farebbe assolutamente comodo ad Inzaghi per coadiuvare l’impegno di Hakan Calhanoglu.

Senza contare che il serbo ha dalla sua l’ostacolo Lotito, mentre l’altro sotto contratto con il Sassuolo è fortemente conteso con Juventus e Roma. L’Inter appoggerebbe le proprie convinzioni sui buoni rapporti lavorativi che intercorrono con la dirigenza dei bergamaschi, trovando dunque nell’olandese un valido compromesso di mercato.

Ciononostante, secondo quanto raccolto da ‘interlive.it‘, non si registrano passi concreti da parte dell’Inter nei confronti di Koopmeiners. Per lui l’Atalanta chiede almeno 30 milioni di euro che potrebbero essere facilmente prelevati a seguito dell’uscita di Brozovic, ma anche in quella circostanza dovrebbero essere fatte altre valutazioni in relazione a tutte le altre operazioni ancora in bilico da chiudere nel corso della sessione estiva. Per certi versi, il discorso in attacco e la questione portiere sarebbero avrebbero priorità maggiore.