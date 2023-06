Lui all’Inter, annuncio ufficiale dell’agente: “Sì, è vero”

Conferme sul possibile inserimento del giovane portiere nella trattativa per l’approdo in una delle cinque leghe più importanti d’Europa, filtra anche il nome dell’Inter

Che possa avere le ore contate non è dato certo. Anzi, attorno al suo nome ci sarebbero più incertezze che il resto. Perché ogni mossa, d’ora in poi, attorno alla sua figura dev’essere ponderata con la massima accuratezza su fronti multipli.

Fronte personale, senza dubbio, visto che si tratta in primis del suo futuro in qualità di primo portiere. Fronte Inter che nel massimo momento di sbandamento della sua carriera ha voluto credere in lui e crescere assieme a lui, tanto da farlo diventare uno degli elementi più importanti della rosa di Simone Inzaghi. Ma anche fronte Chelsea che, nelle ultime settimane, avrebbe intensificato i contatti con la sua entourage e la direzione sportiva nerazzurra al solo fine di mettervi le mani anche a costi maggiorati rispetto alle richieste passate.

André Onana rischia di lasciare un vuoto enorme tra i pali, un vuoto che il solo Samir Handanovic non potrebbe mai colmare. Motivo per cui con una certa perspicacia tattica l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, coadiuvato dai movimenti repentini del direttore sportivo Piero Ausilio, ha condiviso la lista degli obiettivi nerazzurri nella speranza di poter ricevere qualche riposta d’intrigo positiva.

Calciomercato, l’Inter blinda il sostituto di Onana: spunta anche l’alternativa

A quanto pare, consapevole delle possibilità di un eventuale addio di Onana, avrebbe inserito il proprio curriculum anche il giovane portiere Anatolij Trubin, attualmente sotto contratto con lo Shakhtar Donetsk.

Il suo agente, intervistato nelle scorse ore da ‘Sportitalia’, avrebbe infatti dichiarato di essere fortemente intenzionato ad inserire il proprio assistito nel calcio che conta davvero. Una delle cinque massime realtà di livello internazionale, fra cui spunta anche la Serie A. Nerazzurri in cima, segue l’Udinese: “Stiamo osservando i cinque maggiori campionati d’Europa per il prosieguo della sua carriera, l’Inter è inclusa nelle nostre ricerche. Il campionato italiano è di alto livello e gli interessa. Non aspetta altro che giocare in una realtà simile, si sente pronto per questo“, ha dichiarato Yuriy Danchenko.

Peccato che, almeno per il momento, la preferenza principale dell’Inter resti Guglielmo Vicario. Un profilo che gli osservatori inviati dal quartier generale di Viale della Liberazione hanno avuto modo di seguire anche da vicino per diverso tempo, che rispecchia pienamente le aspettative del tecnico in una fase tanto cruciale della sua gestione. Per il giovane azzurro sarebbe stata raggiunta anche l’intesa o meglio il ‘blocco’ sul mercato, come confermato nell’ultima esclusiva di ‘interlive.it‘.