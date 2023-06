Scatto Inter in Serie A: giocatore bloccato

L’Inter sembra pronta allo scatto decisivo per prendere un giocatore in Serie A: Marotta ha bloccato l’obiettivo, in vista di una possibile cessione

Ci siamo preoccupati del Chelsea, ma a quanto pare potrebbe essere il Manchester United il primo club a muoversi per André Onana. In Inghilterra scrivono che ormai i Red Devils hanno già tutto pronto: bozza di offerta da presentare all’Inter e bozza di contratto per il portiere camerunense. E i nerazzurri cosa fanno?

L’Inter non si lascia prendere dal panico, dato che da tempo ha già in mano un sostituto; nelle scorse ore, poi, Marotta potrebbe aver bloccato Vicario, annunciando all’Empoli che il loro numero uno serve ora a Milano per sostituire Onana.

Il pressing a Onana è stato deciso in prima persona da Erik ten Hag: per ricostruire il Manchester United, l’olandese vuole forze fresche e gente di carattere. Per questo il tecnico ha subito pensato al suo ex pupillo dell’Ajax. Il portiere camerunese è infatti esploso proprio grazie a ten Hag, e pare che fra i due sia sopravvissuto un affetto sincero.

La situazione a Manchester va però gestita con la dovuta diplomazia. Ora bisogna prima pensare a come salutare, nel modo meno imbarazzante possibile, il portiere David De Gea. Il contratto dello spagnolo ex Atletico Madrid scade esattamente tra dieci giorni e secondo alcuni media britannici parte della dirigenza dello United vorrebbe ancora fare un tentativo per rinnovarlo. Ma Erik ten Hag ha già deciso di guardare oltre: vuole Onana. Lo sta cercando da mesi.

L’Inter ha già bloccato Vicario: Onana vicinissimo allo United

Poi, con le sue ottime prestazioni in Champions, il camerunense portiere ha convinto anche i tifosi dei Red Devils e forse anche la famiglia Glazer, cioè i proprietari dello United. L’Inter ha già fatto sapere che non cederà il portiere a meno di cifre gradite e quindi superiori ai 45 milioni.

André ha dimostrato di essere affidabile fra i pali, bravo con i piedi e tosto fuori dal campo: la sua leadership in spogliatoio è ormai consolidata. Ha dato tanto all’Inter, e il suo possibile addio non sarà facile da gestire.

Il Chelsea non si è arreso, ma al momento sembra aver bloccato ogni trattativa: Pochettino sa di non poter spendere e spandere come in passato, e quindi potrebbe usare i fondi concessi da Todd Boehly per risolvere le altre criticità in rosa: la difesa e l’attacco. Per ora, insomma, si proverà a dare ancora fiducia a Kepa.

Un sacrificio evitabile e mega plusvalenza

Lo United ne approfitta: presto a Marotta potrebbe arrivare un’offerta da 40 milioni. E non è chiaro quale potrebbe essere la risposta. L’Inter ne chiede una decina in più, ma 40 milioni garantirebbero già un’enorme plusvalenza, permettendo di prendere un sostituto più o meno all’altezza e di mettere anche qualcosa in tasca.

Prima di staccare l’assegno, però, i Red Devils aspettano la rescissione di De Gea (anche lui vicino a un approdo arabo). Mentre l’Inter si muove per non farsi trovare impreparata. I nerazzurri hanno bloccato il portiere dell’Empoli. Lo ha annunciato anche Fabrizio Corsi, presidente e proprietario del club toscano, pronunciando di fatto un addio formale a Vicario: “Una big ci lavora da tempo perché cederà suo portiere all’estero“.

Non chiamiamolo sacrificio: ora l’Inter ha i conti in ordine, e se vende Onana lo fa per scelta. Di certo Marotta e Inzaghi sanno che sarà complicato far a meno del camerunense, ma entrambi sembrano aver già promosso il portiere dell’Empoli come degno sostituto. Vicario costa una ventina di milioni.