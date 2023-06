10 milioni per l’ex Juve: affare a sorpresa in Serie A

Inter a caccia di un nuovo ed ulteriore rinforzo per la propria retroguardia difensiva. E’ caccia al vice Onana: può essere lui l’erede di Handanovic

Tra i tanti calciatori dell’Inter, prossimi alla scadenza e con conseguente addio a zero da Milano, quindi, vi è da dover considerare anche l’estremo difensore sloveno oltre ai soli Gagliardini e Dzeko, quest’ultimo reo di essere appena passato al Fenerbahce.

Proprio negli scorsi giorni, infatti, il ‘Cigno di Sarajevo’ ha raggiunto l’intesa definitiva assieme al club turco per il suo approdo in Super Lig: il tutto siglando un accordo biennale da 4,2 milioni di euro a stagione.

Ciò nonostante, il bosniaco non è il solo ed unico calciatore che i nerazzurri si apprestano a salutare.

Come già anticipato, così come Dzeko, l’Inter perderà anche qualche altro pezzo per strada: a cominciare da Handanovic, estremo difensore che in questi ultimi anni ha dato tantissimo alla causa interista, diventandone non per niente Capitano, e che, proprio con tanto di fascia al braccio, ha alzato al cielo il suo ultimo trofeo assieme alla ‘Beneamata’ in occasione della finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina nello scorso 24 maggio.

Un addio il suo che, quindi, necessita di essere colmato al meglio: motivo per cui l’intera dirigenza nerazzurra ha, già da tempo ormai, incominciato a porre sotto il proprio mirino tutta una serie di osservati speciali.

A quanto pare, però, in queste ultime ore pare essere spuntato fuori un nuovo nome su cui Marotta e Ausilio potrebbero anche finire per fiondarsi a breve.

Calciomercato Inter, per la porta spunta fuori l’idea Audero: a 10 milioni di euro può essere lui il vice Onana

L’Inter è a caccia di nuovi ed ulteriori rinforzi in vista della prossima stagione. L’obiettivo è, non a caso, quello di arrivare a compiere una campagna acquisti più che consona al blasone che ha sin da sempre tale club, quest’oggi presieduto da Steven Zhang, a partire proprio dalla loro rispettiva retroguardia.

Stando, infatti, a quanto riferito recentemente da ‘Sky Sport’, l’Inter avrebbe posto sotto il proprio mirino anche Emil Audero, attuale numero 1 della Sampdoria retrocesso, in questa stagione da poco volta al termine, in Serie B assieme ai ‘blucerchiati’.

L’idea, spuntata fuori in queste ultime ore, sarebbe quella di provare ad ingaggiare l’ex Juventus al posto di Samir Handanovic, oramai giunto ai saluti: il tutto con l’intento di fornire a Simone Inzaghi un vice Onana che possa essere in grado di risultare all’altezza degli standard della ‘Beneamata’.

D’altra parte, però, sulle tracce del classe ’97 vi sono finiti anche alcuni club provenienti direttamente dalla A come, ad esempio, Bologna, Lazio e Napoli. La richiesta del club ligure è di 10 milioni di euro. Da vedere ora se i nerazzurri saranno disposti ad accontentare le pretese della Samp, da poco retrocessa in seconda divisione, lo ribadiamo.