Interlive | Onana-United, si aspetta sempre De Gea: la deadline

Il Manchester di ten Hag è pronto all’assalto del cartellino del portiere dell’Inter nel caso lo spagnolo decidesse di trasferirsi in Arabia

Onana-Manchester United, la pista è ‘calda’ da giorni. Le informazioni in possesso di Interlive.it, però, sono diverse rispetto a quelle che parlano di operazione imminente, in chiusura.

Contatti diretti a parte, tra Onana e ten Hag e tra l’agente con il club, al momento non risulta esserci ancora nessuna offerta ufficiale da parte dei ‘Red Devils’.

Stando a quanto appurato da Interlive.it, gli inglesi sono ancora in attesa di una decisione da parte di De Gea fronte rinnovo. Come noto, lo spagnolo è molto tentato dalla maxi offerta giuntagli dall’Arabia. In tal senso, nella prossima settimana sono attese novità, o meglio un chiarimento definitivo del portiere sul suo futuro.

Se De Gea comunicasse l’addio, ecco che l’affare Onana con l’Inter avrebbe una impennata. L’Inter è aperta, anzi apertissima alla cessione del camerunese pregustando una super plusvalenza, tuttavia per il via libera dovrebbe ricevere una proposta sui 50 milioni di euro. Magari anche compreso qualche bonus. Parliamo di una cifra alla portata del Manchester United, ma che allo stato attuale non è stata ancora messa sul piatto.

Onana e i ‘Red Devils’ possono invece accordarsi senza grossi ostacoli, considerato che il classe ’96 – il cui addio rappresenterebbe senz’altro una perdita importante sia sul piano tecnico che umano. Chiedere a Inzaghi… – guadagna adesso ‘solo’ 3 milioni di euro a stagione, a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2026.