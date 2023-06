Svolta Dumfries: affare in Premier da 30 milioni

L’olandese aveva attirato un po’ di tempo fa le attenzioni di Chelsea e United, entrambe ree di averlo poi mollato. Occhio ad un nuovo affare con un’altra società

In questi ultimi tempi, complice anche qualche prestazioni del tutto sottotono fatta registrare da parte del calciatore agli inizi del nuovo anno, si è spento l’interesse di club provenienti dalla Premier, come ad esempio Manchester United e Chelsea, per Denzel Dumfries.

Proprio l’olandese, infatti, una volta di rientro dal Mondiale, non era affatto stato in grado di confermarsi su più che discreti livelli finendo, addirittura, poi in panchina in diverse occasioni.

E’ stato solo nel momento in cui Skriniar ha patito quel nuovo infortunio che Dumfries, con l’arretramento di Darmian nei tre di difesa, è tornato a figurare nell’undici titolare di Inzaghi.

Col trascorrere dei mesi, poi, l’ex Psv è finalmente tornato ad esprimersi su buoni standard anche se, c’è da dirlo, ora come ora sia il Manchester United che il Chelsea non sono affatto interessati al potenziale ingaggio del classe ’96 a partire dalla prossima stagione.

Chi potrebbe, però, finire per tentare da un momento all’altro un potenziale affondo per Dumfries, è proprio un altro club militante in Premier League: quest’oggi ancora desideroso di ingaggiare un nuovo laterale di destra per la propria retroguardia.

Calciomercato Inter, cessione Dumfries: Manchester United e Chelsea ormai defilate, occhio al West Ham

Nonostante una Conference League alzata al cielo nello scorso 7 giugno contro la Fiorentina, il West Ham è sicuramente chiamato a far meglio in campionato in vista del prossimo anno avendo terminato la seguente stagione con un misero 14esimo posto.

A conferma di ciò, infatti, è ormai cosa nota che proprio gli ‘Hammers’ saranno liberi di sbizzarrirsi di qua e di là sul mercato, anche e soprattutto grazie all’imminente cessione del proprio capitano Declan Rice che gli stessi inglesi stanno definendo assieme all’Arsenal, col calciatore che dovrebbe accasarsi ai ‘Gunners’ per una cifra vicinissima ai 90 milioni di euro (dopo che una prima offerta da 80 è stata respinta).

A tal proposito, dunque, sono diversi i reparti in cui il West Ham necessita di intervenire: a cominciare proprio dall’out di destra, corsia in cui in quest’annata è stato adattato spesso e volentieri Thilo Kehrer su quel versante (giocatore che è da considerarsi, invece, un centrale di difesa).

In via conclusiva, quindi, occhio ad un potenziale tentativo da parte del club guidato attualmente da David Moyes per Dumfries, con l’Inter che continua a chiedere 30 milioni di euro per la sua cessione a titolo definitivo: soldi che poi, a quel punto, reinvestirebbe immediatamente su Tajon Buchanan del Club Brugge, candidato numero uno per la fascia destra nerazzurra.