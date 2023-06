Incontro con emissari Al-Nassr: cessione Brozovic sempre più vicina

By

In questi ultimissimi minuti si è tenuto un summit tra l’Inter e la società saudita per limare gli ultimi dettagli della cessione del croato. Barça non ancora sconfitto

In questi ultimissimi giorni non si è fatto nient’altro, come giusto che sia d’altronde, che parlare a proposito della cessione di Marcelo Brozovic: oramai sempre più vicina.

Il croato è, infatti, chiamato all’addio: tant’è che, proprio tra la giornata di sabato e domenica, sono spuntate fuori le cifre del potenziale affare che lo vede, oramai, ad un passo dall’Al-Nassr, attuale club in cui milita Cristiano Ronaldo.

Più trascorrono le ore e più, di conseguenza, l’ex Dinamo Zagabria si allontana dall’Inter. Non per niente, proprio in questi ultimissimi minuti, i nerazzurri e la società saudita si sono sedute nuovamente a tavolino per ridiscutere della situazione Brozovic.

Incontro emissari Al-Nassr-Inter per Brozovic già andato in scena: svelate le potenziali cifre. Barça non ancora ko

Nel primo pomeriggio di quest’oggi, si è tenuto un incontro tra l’intera dirigenza dell’Inter e gli emissari dell’Al-Nassr, Ad incluso, per provare a limare gli ultimi dettagli inerenti alla cessione di Marcelo Brozovic, chiamato all’addio da Milano.

Le due parti si sono, infatti, sedute nuovamente l’una difronte all’altra concordando, di conseguenza, quelle che potrebbero essere le potenziali cifre di tale affare: il che vuol dire che il croato potrebbe, e dovrebbe, finire per decollare in direzione Arabia per una cifra pari a 23,5 milioni di euro con lo stesso Brozovic che, di conseguenza, andrebbe a percepire 20 milioni di euro a stagione siglando, a quel punto, un triennale.

Ciò nonostante, il Barcellona resta da considerarsi un’opzione ancora del tutto valida. I ‘blaugrana’ restano, infatti, lì sullo sfondo e continuano ad osservare attentamente la situazione del croato.