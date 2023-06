“50 milioni bastano”: cessione Brozovic, annuncio social

L’offerta che farebbe impazzire il centrocampista croato tanto da convincerlo a lasciare immediatamente il progetto nerazzurro, ecco cosa ha detto

Mesi fa, esattamente nel mezzo della disputa del Campionato del Mondo in Qatar, Cristiano Ronaldo ha lasciato il Manchester United nel clamore generale. In pochi avrebbero immaginato che quella mossa, nata a seguito di una serie di rotture concatenate all’interno dello stesso ambiente inglese, avrebbero portato il fuoriclasse portoghese a diventare il precursore di un vero e proprio movimento d’esodo dal calcio europeo a quello arabo.

Il pluripremiato Pallone d’Oro ha infatti slanciato alle stelle l’appeal mediatico del calcio di Saudi Pro League firmando con l’Al-Nassr un contratto mostre. Il primo di una lunga serie di altri affari incredibili tutti sullo stesso stampo: decine di milioni di promesse fatte a vecchie glorie come Karim Benzema, ma anche profili ancora oggi in piena corsa come Kalidou Koulibaly e Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato, ancora sotto contratto con l’Inter e reduce da una stagione particolare sotto il profilo del rendimento personale anche per via della concorrenza al ruolo di Hakan Calhanoglu, è stato infatti inserito dalla dirigenza nerazzurra nella lista trasferimenti in uscita in questa sessione estiva, stuzzicando le attenzioni dello stesso Al-Nassr.

Dopo qualche giorno di intense trattative e contatti ravvicinati nella sede dell’Inter, le parti sono dunque convolate a nozze con una bozza d’accordo intorno ai 24 milioni di euro. Quel che resta da scoprire, però, è la decisione finale di Brozovic che a fronte di una proposta d’ingaggio notevole sarebbe ancora disposto a fare un passo indietro per sposare il progetto tecnico del Barcellona qualora la dirigenza spagnola aprisse ad una trattativa immediata.

Brozovic e l’Al-Nassr, ironico amore multimilionario: il siparietto social

L’Al-Nassr sta tentando in tutti i modi di convincerlo aumentando di svariati milioni le precedenti offerte, sino a toccare quota 40 milioni annui. Almeno questo è quanto suggerirebbe una tifosa in un commento al di sotto di una sua fotografia sul profilo social di Instagram.

Come suo solito, il centrocampista croato ha poi ribattuto alla ironica provocazione con un sonoro “50 bastano“. Come per dire che a fronte dell’ultimatum potrebbe davvero accettare di trasferirsi in Arabia Saudita facendo felice le decine di migliaia di tifosi locali, sempre più galvanizzati dall’idea di avere tutti i mezzi a disposizione per strappare dal calcio europeo tutti i suoi talenti migliori. L’esodo continua.