Accordo per la cessione di Onana: spunta la data

Ore calde in ottica accordo per la cessione di Onana al Manchester United: all’improvviso sembra che la chiusura sia a un passo

L’Inter subodora una maxi plusvalenza e comincia a ragionare su grandi manovre di mercato anche in entrata. In attesa di ufficializzare l’attaccante francese Marcus Thuram e di capire quale sarà la prossima destinazione di Marcelo Brozovic, Ausilio e Marotta hanno di fronte la data di possibile cessione del portiere camerunense, uno dei veri protagonisti della cavalcata in Champions della squadra di Inzaghi.

André Onana è vicinissimo alla cessione al Manchester United: l’accordo fra i club è prossimo, così come potrebbe essere imminente la fumata bianca. Si parla di una data di chiusura e di cifre già stabilite per l’affare. Anche per la Gazzetta dello Sport Onana è ormai a un passo dal Manchester United. La giornata chiave dovrebbe essere quella di venerdì. Fra due giorni, infatti, è in programma a Ibiza un summit tra i procuratori del portiere e i dirigenti nerazzurri. In particolare Ausilio discuterà con l’entourage dell’estremo difensore camerunense per definire tutto entro questa settimana.

Intanto, il Manchester United su insistenza del manager ten Hag continua a mandare conferme. L’allenatore olandese vorrebbe avere a disposizione Onana già per il ritiro estivo, previsto proprio per la prima settimana di luglio. Il mister ten Hag conosce bene il camerunese, e lo apprezza da sempre. Lo ha allenato ai tempi dell’Ajax e lo ha sempre seguito con massimo interesse.

Cessione Onana: c’è l’accordo con il portiere e lo United

Le cifre dell’affare sono note da tempo. Si parla di 50 milioni di euro di base, più dei bonus non ancora chiari legati al rendimento. Per il camerunese scatterebbe anche un rilevante aumento di ingaggio. Oggi percepisce 3 milioni netti a Milano, ma in Inghilterra potrebbe prenderne 5.

Se l’affare andasse in porto, l’Inter metterebbe a bilancio una plusvalenza davvero spropositata, dato che Onana è arrivato l’anno scorso da svincolato. E qua tutto il merito è di Ausilio, che più di chiunque altro ha creduto nell’ex Ajax. L’accordo per la cessione di Onana sbloccherebbe dunque alcune operazioni in entrata, soprattutto quelle per l’attacco. Zhang avrebbe i soldi per trattare Retegui e Lukaku.

Il capitolo chiave è quello del ritorno di Lukaku attraverso un’offerta al Chelsea di prestito con obbligo condizionato di riscatto. A quanto? A 30, massimo 35 milioni. Dai 50 milioni incassabili per Onana dovrebbero però saltare fuori anche i fondi per trovare un portiere.

Gli eredi del camerunense: da Carnesecchi a Navas

Con Vicario già preso dal Tottenham, Marotta valuta Carnesecchi e Keylor Navas. Il classe ’86 reduce dal prestito al Nottingham Forest e legato al Paris Saint-Germain, potrebbe essere preso a prezzo di saldo. C’è poi Yann Sommer che ha ancora due anni di contratto col Bayern Monaco ma è sostanzialmente sul mercato.

Piaciucchia anche Hugo Lloris che tra un anno potrebbe svincolarsi dal Tottenham e costa quindi pochino. Il problema per Lloris è l’ingaggio: il trentaseienne percepisce 6 milioni di euro a stagione.

In prospettiva il nome più intrigante è quello di Carnesecchi, ma il portiere è dell’Atalanta, che al momento non sembra intenzionata a cederlo. Il suo impiego da parte di Gasperini è probabile, dopo le due stagioni alla Cremonese, una delle quali in Serie A. Il portiere classe 2000 potrebbe rimanere a Bergamo per il prossimo anno nonostante le richieste per averlo in prestito da parte di club appena promossi e l’interesse di Inter e Juventus.