Arriva il ‘tradimento’ all’Inter: ha detto sì al Milan

Un ex Inter è stato di nuovo accostato alla Serie A e, dalle ultime indiscrezioni, sembrerebbe essere vicinissimo al Milan: spira aria di tradimento

Con l’Inter si è lasciato nel peggiore dei modi, e da uno come lui è lecito aspettarsi di tutto e di più. Anche un bel matrimonio col Milan o la Juve: non sarebbe il primo tradimento della sua storia personale. Finora, però, Mauro Icardi si è limitato a tradire in senso sentimentale. Potrebbe farlo anche calcisticamente?

Dopo aver visto Ronaldo il Fenomeno con la maglia del Milan, il tifoso interista non dovrebbe scandalizzarsi per certi rumors di mercato. Eppure, almeno un pochino, fa male… perché Icardi è stato per tanti anni il giocatore simbolo e il capitano dei nerazzurri. E non è possibile far finta di nulla. Ma questo, dicono, è il calcio contemporaneo. Icardi carca un nuovo club e tornerebbe volentieri in Italia, quindi sarebbe disposto ad accordarsi con qualsiasi squadra (Juve, Roma, Lazio o Milan).

A Stefano Pioli, com’è noto, serve un nuovo centravanti; tirare avanti col solo Olivier Giroud non è piu possibile. Quindi un bomber esperto ma non ancora vecchio come Maurito sarebbe più che gradito.

Paolo Maldini aveva scommesso su Divock Origi un anno fa, e ne ha pagato le conseguenze. Il belga ha deluso con solo due goal realizzati. Quindi quest’anno, potendo, il Milan punterà tutto su un nome che possa garantire tanti reti e già a suo agio a giocare sui campi di calcio italiani. I soldi ci sono.

Tradimento: l’ex capitano dell’Inter flirta con il Milan

Dall’operazione Sandro Tonali, il Milan ci ha guadagnato 60 milioni, che vorrebbe investire per acquistare i cartellini di Ruben Loftus-Cheek e di Christian Pulisic, entrambi in uscita dal Chelsea. E poi c’è l’idea Icardi. In realtà l’ex Inter piace a mezza Serie A. Lo vorrebbero anche Allegri, Sarri e Mourinho.

Il centravanti è rinato in Turchia, al Galatasaray, dopo stagioni da dimenticare o quasi al Paris Saint-Germain. Ma il suo futuro è ancora poco di chiaro. I turchi vorrebbero trattenerlo. I parigini vogliono cederlo. Le squadre italiane lo vorrebbero in prestito o con lo sconto.

Il Milan potrebbe prenderlo vendendo Origi. L’ex Liverpool è sul mercato ma al momento non ci sono troppi club interessati. Lato Icardi, è soprattutto la moglie Wanda Nara a volerlo riportare in Italia. Maurito, al Milan, sarebbe un affare clamoroso, considerando i trascorsi all’Inter dell’attaccentebargentino. Ma la prospettiva di un tradimento, ovvero di un passaggio al Milan, offrirebbe a Wanda anche la possibilità di vendicarsi sui dirigenti interisti e suoi tifosi che l’hanno spesso attaccata.

Mauro Icardi al Milan per 10 milioni

Secondo quanto rivelato da Goal France, Icardi è stato offerto al Milan pochi giorni fa. Da chi? Dalla sua agente. E cioè da Wanda. Il Milan, per ora, non si sbilancia. Il trentenne di proprietà del Paris Saint-Germain piace calcisticamente non rientrerebbe nei piani economici del club rossonero.

Nell’ultima stagione giocata in prestito nel Galatasaray, Icardi ha vinto il campionato e ha realizzato complessivamente 23 reti e 7 assist in 26 partite. Numeri da campione. Ma il PSG vuole sfruttare queste sue prestazioni top per guadagnare almeno 25 milioni. In più l’attaccante chiede un ingaggio altissimo. Stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe chiesto circa 10 milioni di euro annui per rimanere a Istanbul. Il Galatasaray, ovviamente, non può offrirgli tale cifra. E non può nemmeno nessun altro club italiano.

C’è stata una ricca proposta dall’Arabia Saudita, tuttavia l’attaccante argentino e sua moglie-agente Wanda Nara l’hanno rifiutata. La sua preferenza è il ritorno in Italia: il Milan sarebbe la destinazione preferita. Il problema è lo stipendio preteso dal giocatore.