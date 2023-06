L’Inter porge i propri saluti a Skriniar: il messaggio d’addio

I nerazzurri dicono ufficialmente addio allo slovacco, reo di dover accasarsi a breve al Psg. I saluti rivolti da parte del club

E’ tutto finito tra Milan Skriniar e l’Inter. Nonostante l’offerta per il rinnovo rivolta in passato da parte dei nerazzurri, lo slovacco ha deciso di non estendere la durata del proprio contratto in modo tale da poter approdare al Psg.

A partire da oggi, infatti, il classe ’95 non è più un tesserato della ‘Beneamata’, bensì lo diventerà a breve proprio dei parigini: coloro che metteranno a disposizione dello slovacco un ricco contratto che oscilla tra i 9 e i 10 milioni di euro netti a stagione. Di seguito il comunicato dell’Inter rivolto nei confronti di Skriniar.

L’Inter dice addio a Skriniar: il comunicato UFFICIALE

“Sei stagioni ricche di vittorie e soddisfazioni: si conclude qui l’avventura di Milan Skriniar con la maglia dell’Inter. All’Inter dall’estate 2017, Skriniar è stato uno dei protagonisti dello straordinario percorso di crescita dell’Inter, iniziato con il ritorno in Champions League del 2018 e coronato con la conquista di cinque trofei nelle ultime tre stagioni.

Uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane: questi i trofei vinti da Skriniar con la maglia nerazzurra, con la quale ha collezionato in totale 246 presenze e 11 gol nelle sue sei stagioni.

A Skriniar vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista”.