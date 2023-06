Lukaku in prestito con obbligo di riscatto: i dettagli dell’offerta

Il centravanti belga potrebbe non arrivare a mezzo di un accordo diverso dal prestito oneroso con obbligo, ecco in che modo potrebbe svolgersi

Lukaku non ne vuole proprio sapere di scendere a compromessi con gli offerenti arabi soltanto per compiacere il proprio portafoglio e la direzione sportiva del Chelsea. Come noto, né lui né il club inglese ha alcuna intenzione di prolungare il rapporto lavorativo che intercorre da circa due anni ormai, con tanti malumori nel mezzo. E si sta cercando una via d’uscita quanto più velocemente possibile.

La priorità del centravanti belga resta una e una soltanto: l’Inter. Per restarvi, però, è necessario che siano proprio i nerazzurri a trovare l’intesa giusta con la direzione sportiva dei ‘Blues’ che fino a questo momento non ha aperto affatto all’opzione ideale per Giuseppe Marotta sul mercato, ovvero quella del prestito secco. La richiesta naviga ancora attorno ai 30 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, mentre l’amministratore delegato spinge affinché questa evenienza possa essere presa in considerazione soltanto al termine della prossima stagione sportiva.

Calciomercato, Lukaku operazione faticosa: una sola via di scampo per l’Inter

Così, senza poter offrire solide garanzie economiche in virtù delle ancora pendenti operazioni di mercato per André Onana (in trattativa con il Manchester United dalla cui cessione sperano di ricavare 60 milioni) e Marcelo Brozovic bloccato fra Al-Nassr e Barcellona, l’Inter potrebbe lanciare l’ultimatum al Chelsea proponendo loro un prestito oneroso intorno ai 5 milioni di euro con obbligo di riscatto intorno ai 30 milioni.

Il giusto compromesso per ammortizzare le spese in questa sessione estiva particolarmente calda e improntata al cambiamento, facendo poi leva sulla buone chance di competitività del gruppo nerazzurro in stagione e slittare l’ammontare della spesa al prossimo anno.

In caso di riconferma, Lukaku andrebbe ad accodarsi nuovamente al reparto offensivo di Simone Inzaghi trovando Lautaro Martinez e il neo acquisto Marcus Thuram. Prevista l’uscita di scena anche di Joaquin Correa che proprio nelle ultime ore starebbe celebrando il suo matrimonio.