Niente Inter, accordo raggiunto con il Milan

Rossoneri vicini a spuntarla nel testa a testa coi rivali nerazzurri, altro passo avanti in direzione del talentoso centrocampista statunitense di provenienza Liga

Averla spuntata sui cugini rossoneri grazie alla fitta trama di contatti intrapresi due stagioni fa e portati avanti con grande pazienza non significa detenere lo scettro del potere di mercato.

Perché l’affare concluso per Marcus Thuram, in uscita dal Borussia Monchengladbach e fresco della firma del nuovo contratto all’Inter, è soltanto una delle tante operazioni cui le due cugine potrebbero trovarsi faccia a faccia in qualità di assolute protagoniste.

Proprio negli scorsi giorni, infatti, si era vociferato che le due milanesi avessero come obiettivo condiviso il cartellino di Davide Frattesi. Nonostante primi dettagli sfuggenti, la direzione sportiva del Sassuolo ha poi confermato il fatto che il centrocampista fosse sul mercato alle prese con le valutazioni da parte di diverse big del campionato italiano. E anche in questo caso, l’Inter sarebbe nettamente in vantaggio su Milan e Roma tanto da essere vicina alla chiusura dell’affare per il quale filtrano continui aggiornamenti positivi.

Assoggettare Frattesi alla causa nerazzurra di Simone Inzaghi ha poi un duplice risvolto nelle decisioni del club. Anzitutto è possibile liberare Marcelo Brozovic, ancora alle prese con la serie di tira e molla con l’Al-Nassr, ad un giusto prezzo di mercato ma senza incorrere in clamorose svalutazioni come accaduto con l’ultima offerta ufficiale presentata.

Calciomercato, Musah più vicino al Milan: Frattesi assist perfetto

In secondo luogo, l’Inter può mollare la presa sul profilo del centrocampista statunitense Yunus Musah. Il calciatore, accostato a più riprese alla causa nerazzurra, non troverebbe spazio negli schemi di Inzaghi mentre il Milan lo attende ancora con grande fermento.

Stando agli aggiornamenti raccolti da ‘calciomercato.it‘, Musah avrebbe addirittura mosso passi importanti nella direzione rossonera nelle ultime ore in virtù dell’uscita di scena di Sandro Tonali e della nuova forza economica di cui dispone il club di Gerry Cardinale. Il Valencia d’altro canto sarebbe quindi ben contento di monetizzare la sua cessione viste le evidenti difficoltà anche di carattere finanziario incontrate nell’ultimo anno nella Liga spagnola.