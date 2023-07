Saltato tutto ufficialmente: accordo e firma da 20 milioni

L’Inter gli dice definitivamente addio. E’ praticamente tutto fatto tra calciatore e club e, di conseguenza, a gioire non sono i nerazzurri

Ormai ci siamo. Proprio nella giornata di oggi, è ufficialmente partita la nuova sessione di calciomercato estiva: finestra che, dopo aver preso il via nella giornata odierna, terminerà verosimilmente il 31 agosto o, in alternativa, il prossimo 1 settembre. Data del termine che, quindi, resta ancora da ufficializzare insomma.

Nel frattempo, nonostante il gong sia arrivato solamente quest’oggi, innumerevoli società hanno già sottoscritto – nelle scorse settimane – diversi affari, Inter inclusa.

Proprio i nerazzurri si sono, infatti, assicurati Marcus Thuram a parametro zero: calciatore che resterà, sulla carta, a difesa dei colori della ‘Beneamata’ per i prossimi cinque anni (il tutto beneficiando di uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione).

Sempre restando in ottica entrate, invece, da tempo l’Inter pregustava un altro affare estivo. Tale operazione però, per via di quanto accaduto ultimamente, non potrà compirsi: e a doverne fare a meno è proprio la stessa truppa interista.

Tutto fatto tra Vicario e il Tottenham: l’Inter gli dice UFFICIALMENTE addio

Proprio come appreso dai rumors spuntati fuori in quest’ultima settimana, Guglielmo Vicario e il Tottenham sono prossimi a dover iniziare la loro nuova avventura assieme.

E’, non a caso, già tutto fatto tra le due parti con il forte estremo difensore ‘made in Italy’ che è ora, a tutti gli effetti, il nuovo portiere degli ‘Spurs’.

Proprio questi ultimi hanno, infatti, anticipato l’Inter: club che da tempo assaporava, dentro di sé, l’idea di poter ingaggiare l’ex Cagliari in caso d’addio di Onana (scenario oramai tramontato del tutto vista l’imminente firma con gli inglesi).

Daniel Levy e compagnia, dunque, si assicurano così uno dei migliori numero uno in circolazione a fronte di un’offerta sui 20-25 milioni di euro.