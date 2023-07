Clamoroso, anche lui all’Al-Nassr: un altro addio all’Inter

Marcelo Brozovic è sempre più vicino all’Al-Nassr, ma non è l’unico interista che potrebbe volare a Riad: si parla di un altro clamoroso addio

La cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr è quasi fatta. Ma attenzione al quasi… L’affare sembrava definito anche una settimana fa, e poi è successo di tutto. Non è stato un bello spettacolo. Ma ormai sembra tutto risolto. Quindi non parleremo più delle risposte capricciose del regista, né ci indigneremo per la richiesta di sconto dei sauditi o per i post velenosi pubblicati dal croato su Instagram…

Le pratiche burocratiche sono state messe a posto; Brozo ha concluso le visite mediche; l’Inter si è accontentata dai 18 milioni proposti dai sauditi. Tutti contenti? Finché Brozovic non si farà fotografare a Riad con la maglia del Al-Nassr, non è possibile dare per conclusa l’intera faccenda.

Ma ormai, sponda Inter, si parla già d’altro. Anche se c’entra sempre l’Al-Nassr: sembra infatti che ci sarà un altro clamoroso addio… anche Alex Cordaz dovrebbe infatti raggiungere il club saudita e il suo ex compagno di squadra. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il terzo portiere nerazzurro dovrebbe andare a fare il secondo a Riad con la possibilità poi di un inserimento graduale nello staff dei preparatori.

E anche lui percepirebbe uno stipendio belle alto. Si parla di un milioni di euro. Secondo alcune fonti il quarantenne arrivato all’Inter per la prima volta nel 2003 sarebbe pronto a diventare l’allenatore dei portieri delle giovanili del club saudita.

Cordaz all’Al-Nassr come Brozovic: un altro addio in casa interista

Dopo l’estenuante tira e molla, il centrocampista croato, a breve, approderà in Arabia Saudita per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e arricchirsi con più di 30 milioni a stagione. In squadra, probabilmente, troverà anche David De Gea, che in queste ore sta trattando con gli arabi. E non solo. Anche Cordaz, l’ex portiere dell’Inter con contratto scaduto il 30 giugno scorso potrebbe essere ingaggiato dal ricchissimo club saudita.

Le voci si susseguono e sembrano tutte concordi: c’è stato davvero un contatto fra i sauditi e Alex Cordaz. E anche la notizia dell’inserimento graduale nello staff dei preparatori del club arabo potrebbe aver fondamento. Potenzialmente, dunque, l’Inter potrebbe ritrovarsi tra qualche giorno senza portieri.

Onana è vicino al Manchester United, e quindi in uscita. Handanovic non ha ancora rinnovato il contratto (e per questo, almeno formalmente, è da considerarsi un giocatore svincolato) e Cordaz (anche lui già svincolato) sta trattando con gli arabi. Il reparto è dunque in evidente affanno: i dirigenti dovranno sbrigarsi a trovare altri portieri. Ma tutto dipende, in realtà, da Onana. Senza la sua cessione, l’Inter non può investire.

Handanovic ancora in nerazzurro: gli indizi social

Sui propri canali social l’Inter ha dedicato dei video di ringraziamenti a tutti (o quasi) i giocatori che si sono svincolati. Il primo saluto è arrivato per Danilo D’Ambrosio. Poi il club nerazzurro ha celebrato e salutato anche Gagliardini e Skriniar. Chi manca all’appello? Mancano Cordaz, Dalbert e Handanovic.

Il terzino brasiliano è ormai un corpo estraneo da vari anni, ed è dunque naturale che il club non abbia voluto evidenziare con un saluto ufficiale la sua uscita: sarebbe stato un po’ di cattivo gusto ringraziarlo. Per Cordaz e Handanovic, invece, la sensazione comune è che il club abbia voluto evitare il saluto social in quanto sussisteva ancora la possibilità di un rinnovo.

Per Cordaz, la possibilità, appare sempre meno plausibile: l’Inter non ha intenzione né possibilità di pareggiare l’offerta di contratto araba. Quindi il quarantenne di Vittorio Veneto sarà libero di seguire Brozo a Riad. Per Handanovic, invece, è sempre più probabile un prolungamento di contratto. Tutto sarà definito, in positivo o in negativo, quando sarà più chiaro il destino di Onana. Se rimane il camerunense, lo sloveno andrà via. Se invece Onana si trasferirà in Inghilterra, Handanovic potrebbe rimanere almeno un altro anno come secondo.