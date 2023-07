Tutto fatto per il rinnovo: Inter, niente colpo a zero

Non ci sarà alcun altro derby Inter-Milan sul mercato. Il calciatore in questione ha già deciso il suo futuro. Salta a tutti gli effetti il colpo a zero nel 2024

Pur essendosi sfidate recentemente sul mercato per Marcus Thuram, e ancor prima sul campo nel bel mezzo del doppio Euroderby andato in scena agli inizi di maggio, Inter e Milan non daranno più vita, perlomeno in questo momento, a nessun altro tipo di derby.

Proprio i nerazzurri infatti, come ormai risaputo del resto, sono riusciti ad anticipare i loro cugini rivali per il francese offrendo, di fatto, all’ormai ex Borussia M’Gladbach un contratto quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione (la proposta del Milan era stata di 5 milioni di euro di base fissa più uno di bonus).

A maggior ragione inoltre, c’è da dirlo, Thuram ha deciso di accettare la proposta dell’Inter anche in virtù del fatto che la ‘Beneamata’, rispetto ai rossoneri, è stata in grado – ad oggi – di fornire al classe ’97 maggiori garanzie dal punto di vista del progetto tecnico.

Ora, una volta completata l’opera, l’Inter guarda – nel frattempo – con grande convinzione al futuro ed è per questo che non sta facendo nient’altro che rivolgere il proprio sguardo in avanti. Questo vale sia per la prossima finestra di calciomercato estiva e, nel caso in cui fosse possibile, anche per quella che prenderà il via tra un anno esatto.

L’obiettivo dei nerazzurri, infatti, non è altro che quello di abbassare i costi: motivo per cui, come si è già spesso e volentieri potuto notare, Marotta e Ausilio hanno portato a termine determinati affari a titolo prettamente gratuito, quello di Thuram per ultimo.

In tal senso, occhio perché, tra le tante ipotesi, non è affatto escluso che l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ avesse già riposto i propri occhi su tutta una serie di osservati speciali in scadenza nel 2024: incluso, magari, qualcuno del Milan.

Ciò nonostante, ci preme dire che sia per una che per l’altra società milanese non ci sarà nulla da fare. Questo perché il calciatore in questione – mai stato un vero e proprio obiettivo primario per Zanetti &co – ha appena raggiunto un accordo per il proprio rinnovo di contratto assieme al suo attuale club.

Tutto fatto tra Saliba e l’Arsenal per il rinnovo: sfuma l’idea a zero nel 2024 per l’Inter. Nessun derby sul mercato

Gli ultimi rumors di mercato riferiscono di un rinnovo ormai del tutto apparecchiato tra l’Arsenal e William Saliba: calciatore che, ancor prima di concordare il prolungamento di contratto assieme ai ‘Gunners’, aveva un accordo che lo vedeva legato a questi ultimi sino a giugno 2024.

Ciò nonostante, dopo tutta una serie di tira e molla, le due parti hanno deciso in queste ultime settimane – anche se la cosa andava avanti ormai da mesi – di proseguire la propria avventura assieme.

Sul calciatore in questione, nello scorso gennaio, era stato il Milan a rivolgere un particolare pensiero anche se, c’è da dirlo, il club rossonero non è mai stato concretamente in corsa.

Un’altra idea da non escludere minimamente, è il fatto che anche l’Inter possa aver, tra le tante ipotesi, assaporato – seppur in maniera del tutto timida – l’ipotesi di provare a poter tendere un agguato al calciatore in questione nel 2024 (in caso di mancato rinnovo insomma).

Come non detto. Proprio per via di tutta questa serie di ragioni di cui vi abbiamo appena parlato, non ci sarà alcun altro tipo di derby sul mercato fra Inter e Milan.

Da sottolineare però il fatto che, già prima, il seguente e determinato affare era, ampiamente, del tutto in salita. Ora, viste le attuali circostanze, è da considerarsi praticamente impossibile. Ad ogni modo, i nerazzurri non hanno mai e poi mai reputato Saliba una vera e propria priorità.