UFFICIALE l’addio di Brozovic: il comunicato dell’Al-Nassr

Il croato dice addio all’Inter e all’Italia. A comunicarlo è stato direttamente il club saudita tramite un tweet

Ormai non vi è più alcun dubbio a riguardo. A partire da oggi, Marcelo Brozovic non sarà più un calciatore dell’Inter, bensì dell’Al-Nassr: attuale società in cui milita anche Cristiano Ronaldo.

Come ormai risaputo, i due sodalizi in questione hanno trovato la quadra sulla base di un’offerta tra i 17 e i 18 milioni di euro, col croato che andrà a beneficiare di un accordo triennale da 30 milioni di euro netti a stagione (che con i bonus arriverà a toccare il tetto dei 100 milioni). Il croato dice addio ai nerazzurri dopo ben otto stagioni e mezzo. A confermarlo è stato, non per niente, proprio l’Al-Nassr.

L’Al-Nassr ufficializza Brozovic: il tweet pubblicato dai sauditi

Tramite un tweet rilasciato sul proprio profilo social di competenza, l’Al-Nassr ha provveduto a ufficializzare immediatamente l’arrivo di Marcelo Brozovic: centrocampista che, a partire dalla prossima estate, militerà nella Saudi Pro League. Ecco il primo saluto riservato da parte dei sauditi nei confronti del croato.