ESCLUSIVO | L’Inter è sulle tracce di Madiou Keita: i dettagli

Sondato il roccioso centrale difensivo guineano di proprietà dell’Auxerre, potrebbe essere lui l’altro giovane di prospettiva che chiedeva Simone Inzaghi

L’uscita di scena di Milan Skriniar dai ranghi dell’Inter era ormai nota da tempo. Serviva soltanto l’ufficialità per far decadere il suo contratto in scadenza a fine giugno secondo i canoni stabiliti dal regolamento internazionale, prima che si rendesse disponibile a siglare l’accordo con il Paris Saint-Germain già precedentemente allestito in via ufficiosa.

Questo ha permesso alla dirigenza nerazzurra di muovere le proprie pedine con la dovuta serenità in funzione della ricerca del profilo ideale che potesse prendere il suo posto dal primo luglio. Ed effettivamente l’approccio ponderato ha portato ai suoi frutti: al centrale Cesar Azpilicueta in uscita dal Chelsea si è aggiunto il giovane ventiduenne Yann Aurel Bisseck dell’Aarhus. Un profilo di esperienza in comunione di beni con un altro di prospettiva, proprio come ipotizzato e richiesto esplicitamente dal tecnico Simone Inzaghi al fine di comporre una linea difensiva ben equilibrata per la prossima stagione. Anche in ottica internazionale.

Eppure Bisseck potrebbe non essere il solo baby talento a mettere piede a Milano, versante nerazzurro, vista anche la clamorosa frenata dell’affare Azpilicueta in direzione Atletico Madrid. Stando alle informazioni raccolte da ‘interlive‘ in esclusiva, anche il giovanissimo classe 2004 Madiou Keita di proprietà dell’Auxerre sarebbe finito nel calderone degli obiettivi di Piero Ausilio e i suoi collaboratori.

Calciomercato, dopo la Roma Keita piace anche all’Inter

L’Inter sta infatti seguendo il difensore centrale molto da vicino nel corso degli impegni con la rappresentativa nazionale del Guinea Under-23 valevoli per la disputa della Africa Cup of Nations (AFCON). Già obiettivo della Roma per buona parte della scorsa stagione, il calciatore ha adesso gli occhi puntati su più fronti per l’eventuale approdo in Serie A già nella stagione che verrà.

Per Inzaghi si tratterebbe di una mossa ben gradita. Nonostante l’imponente stazza da quasi un metro e novanta, il ragazzo risulta piacevolmente duttile lungo l’intero reparto difensivo potendo spaziare non soltanto come centrale di difesa a quattro (preferibilmente a sinistra, in quanto mancino di piede) ma anche come braccetto sinistro nell’impostazione a tre. Senza contare che, proprio con la Guinea U23, stia dimostrando grande valore in qualità di terzino.

L’Auxerre ha offerto al calciatore il rinnovo di contratto su stampo professionistico ma lui sarebbe intenzionato a rifiutare la proposta per valutare qualunque tentativo di provenienza italiana. Inter compresa, senza tralasciare l’opzione Fiorentina.